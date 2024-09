PR-DC PROSLAVIO ČETVRTI ROĐENDAN U PALATI MITROVIĆ! Željko Mitrović prognozirao ovoj uspešnoj kompaniji prvo mesto na svetu!

Palata Mitrović nakon velelepnog otvaranja, ponovo je bila najposebnije mesto u Beogradu.

Najveći sajmovi i značajni klijenti potvrdili su vrtoglavi uspeh PR-DCa na svetskom nivou.

U sklopu kampanje Željka Mitrovića 30 dana – 30 događaja, sa izabranim zvanicama, priređena je grandioznaproslava u čast mlade i uspešne kompanije PR-DC, koja je u sklopu Pink Media Group.

Ova kompanija u septembru mesecu slavi 30 godina uspešnog poslovanja, a PR-DC, u palati Mitrović, proslavio je četiri godine svog postojanja. Najveći sajmovi i značajni klijenti potvrdili su vrtoglavi uspehPR-DCa na svetskom nivou, a Željko Mitrović još jednom je pokazao da je svojevrsni vizionar i da projekti kojih se lati imaju neosporiv uspeh.

„Sa ponosom mogu da kažem da smo počeli sa flying car-om, a došli smo do dronova koji izbacuju rakete. Za samo četiri godine uradili smo više nego kompanije za 10-15 godina postojanja. U naredne četiri godine, ako nastavimo da se razvijamo ovim tempom, bićemo u nekoliko prvih kompanija na celoj planeti. Bravo za zaposlene u PR-DCu! Najbolji The Beatles tribute bend – Best Beat zabavljaće nas večeras.“ – rekao je Željko.

„Četiri izuzetno uspešne godine su iza nas. Želim da se zahvalim svojoj porodici, svim saradnicima – najbolji ste tim na svetu, hvala vam puno na tome. Očekuje nas mnogo uzbudljivih godina, mnogo veći tim, puno fabrika i dobrih proizvoda u budućnosti.“ – rekao je Miloš Petrašinović.

„Miloš i ja smo se kladili – da li ću završiti pre ovu palatu ili Miloš dron koji nosi dve zolje. On je pobedio, čestitam na tome.“ – dodao je Mitrović.

Koktel proslava za izabrane zvanice u palati Mitrović i ovog puta bila je obojena sjajnom atmosferom. Zvanice su imale priliku da pogledaju prezentaciju povodom četiri uspešne godine postojanja PR-DCa, zabavljali su ih Best Beat i Đ Munja, a na žurci su bili izloženi svi prepoznatljivi PR-DC proizvodi kao što su IKA 20, IKA-Bombarder, IKA-Rocket, Mantis, Odonat i Shrapnel.

Još jedan događaj, 23. po redu, u okviru kampanje 30 dana – 30 događaja, u palati Mitrović odisao je glamurom i specifičnim duhom velegrada. Rođendanski mesec još uvek traje i sa nestrpljemem očekujemo nove gala događaje koje je Mitrović sa svojim timom osmislio povodom tri decenije nezapamćenog uspeha na ovim prostorima.