MINISTAR RISTIĆ: Nastavljen ubrzani razvoj sektora IKT, otpočeli smo proceduru uvođenja 5G

MINISTAR informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić bio je danas gost u "Jutarnjem dnevniku“ RTS.

Foto Arhiva i Tanjug

Tom prilikom ministar je detaljnije govorio o izuzetnim rezultatima ostvarenim u oblasti IKT (informaciono–komunikacionih tehnologija), otpočetoj proceduri uvođenja 5G, kao i o globalnom indeksu informacione bezbednosti po kome je Republika Srbija svrstana u grupu najuspešnijih država.

- U prvih sedam meseci 2024. godine izvoz proizvoda i usluga u oblasti IKT uvećan za čak 20,29% u odnosu na isti period rekordne 2023. godine - ukazao je ministar. - Izvoz IKT usluga nastavio je da beleži konstantan i stabilan rast te je u prvih sedam meseci ove godine iznosio čak 2.306.000.000,00 EUR, dok je u istom razdoblju 2023. godine bio 1.917.000.000,00 EUR. Od 2012. do rekordne 2023. godine prihod od izvoza ove privredne grane uvećan je za 10 puta te je tokom prethodne godine iznosio 3.44 milijarde EUR, dok se na osnovu postojećih rezultata očekuje da do kraja ove godine suficit dostigne čak 4 milijarde EUR - naglasio je ministar Ristić.

Po njegovim rečima Ministarstvo nastavlja da sprovodi čitav niz aktivnosti sa ciljem daljeg ubrzanog razvoja oblasti IKT koja predstavlja jedan od najsnažnijih zamajaca celokupnog privrednog napretka Republike Srbije.

Govoreći o početku procedure uvođenja 5G ministar je pojasnio kako ona podrazumeva sprovođenje javnih konsultacija u vezi sa "Predlogom pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencijskog spektra na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja“. Javne konsultacije su zvanično započete 13. septembra i trajaće 30 dana, a Predlog Pravilnika se nalazi na sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

U okviru javnih konsultacija biće održan i okrugli sto dana 25. septembra 2024. godine od 12 do 15 časova, u Palati "Srbija“ tokom koga će svi zainteresovani imati priliku da uživo ili onlajn iznesu mišljenja i predloge. S tim u vezi, ministar je i tokom gostovanja u programu RTS uputio poziv svim zainteresovanim da učestvuju u javnim konsultacijama.

- Nakon što Pravilnik bude usvojen RATEL će sprovesti javno nadmetanje za dodelu radiofrekvencijskih opsega potrebnih za uvođenje mobilnih mreža nove generacije. Očekujemo da RATEL navedenu proceduru okonča do sredine naredne godine kako bi telekomunikacioni operatori, po dobijanju dozvola, počeli što pre da se rade na uvođenju 5G mreže - naglasio je ministar. - Koristi od 5G imaće, pre svega, industrija, poljoprivreda, telemedicina i svi automatizovani sistemi, kao i naši građani jer 5G donosi i značajno veće brzine prenosa podataka što korisnicima daje dodatni komfor u korišćenju usluga - pojasnio je ministar.

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija uveliko sprovodi i projekat razvoja širokopojasne infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije koji će samo u fazi 1 i 2 obuhvatiti oko 150.000 domaćinstava u preko 1.000 ruralnih naselja i čijom realizacijom ćemo omogućiti brz internet i mogućnost pristupa servisima elektronske uprave svim našim građanima. Istovremeno, kroz izgradnju oko 5.500 km optičkih trasa do ruralnih naselja osiguravamo da će i bazne stanice u ruralnim predelima doneti put potencijal buduće 5G mreže do velike većine naših građana u razumnom roku, očekujemo do kraja 2027. godine - ukazao je ministar Ristić.

Ministar je podsetio i na to da je 15. septembra 2024. godine zvanično puštena u rad ,,Elektronska platforma za prenos hitnih informacija građanima u slučaju najave ili pojave opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko–tehnološke nesreće“ koja može da ugrozi živote i zdravlje ljudi i imovinu na određenom području. Uspostavljanju sistema za prenos hitnih informacija građanima prethodio je zajednički rad i zaključivanje sporazuma o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Elektronska platforma omogućava hitno informisanje građana o opasnom događaju putem slanja SMS poruke na tačno određenoj teritoriji, objavljivanja obaveštenja o opasnom događaju od strane pružaoca medijskih usluga i tekstualnih panela na autoputu.

Ministar je podsetio i na to da su dva ministarstva prošle godine pustila u rad i sistem „Pronađi me“ za prijavu nastanka maloletnog lica tako da se primena elektronskih komunikacija u oblasti bezbednosti pokazala kao veoma korisna.

U narednom periodu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa mobilnim operatorima, nastaviće sa intenzivnim radom na daljim unapređenjima sistema. Daljom nadogradnjom ovog softverskog rešenja do kraja 2025. godine biće obezbeđeno i obaveštavanje građana putem CBS (Cell Broadcast System) poruke. Paralelnim sistemima obaveštavanja (SMS i CBS) Republika Srbija će ući u grupu od svega nekoliko država u Evropi koje imaju oba načina upozoravanja javnosti.

Ministar je izrazio i posebno zadovoljstvo zbog toga što je Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), specijalizovana agencija UN, svrstala našu zemlju među najuspešnije države u svetu u kontekstu globalnog indeksa informacione bezbednosti. Prema ovom rangiranju Republika Srbija našla se u prvoj od pet grupa država koja obuhvata zemlje sa najvišim nivoom razvoja informacione bezbednosti.

ITU je vrednovala pet ključnih komponenti razvoja, i to pravni okvir, tehničke mere, organizacione mere, jačanje kapaciteta i međunarodnu saradnju. Republika Srbija prepoznata je kao jedna od vodećih zemalja u svim ovim aspektima čime je potvrđen značajan doprinos naše zemlje u osiguravanju visokog nivoa informacione bezbednosti.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija će još intenzivnije nastaviti sa realizacijom brojnih aktivnosti, posvećeno radeći na održavanju i daljem jačanju bezbednosti u digitalnom prostoru.

- Istovremeno, privodimo kraju rad na potpuno novom Zakonu o informacionog bezbednosti čije razmatranje u Narodnoj skupštini očekujemo tokom prolećnog zasedanja. Tim propisom potpuno ćemo se usaglasiti sa evropskom Network Information Security 2 regulativom i omogućiti dodatno jačanje institucija u ovoj važnoj oblasti, između ostalog i kroz formiranje Kancelarije za informacionu bezbednost - zaključio je ministar.