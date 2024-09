OBAVEZNA OVERA UGOVORA O ZAJMU: Značajne dopune Zakona o beležnicima juče dobile"zeleno svetlo" Vlade, uvodi se registar pozajmica

VLADA Srbije usvojila je juče Predlog o dopuni Zakona o javnom beležništvu. Pošto u pravnom sistemu Srbije ne postoji obaveza sačinjavanja ugovora o novčanom zajmu u formi javnobeležničke isprave, većina ovakvih transakcija između fizičkih lica nevidljiva je za kontrolni aparat tokova novca. Obavezan ugovor uveo bi se radi finansijske discipline i pravne sigurnosti, navodi se u saopštenju Vlade.

- Javni beležnici bi, kao nosioci javnih ovlašćenja, potvrđivanjem ovih ugovora privatne isprave prevodili u javne (solemnizovali ih), pri čemu bi bio ustrojen i registar takvih ugovora radi kontrole i uvida Uprave za sprečavanje pranja novca u realnom vremenu - kažu u Vladi.

To, konkretno, znači da će notari ubuduće proveravati da li je određena pozajmica pravno dopušten posao, odnosno da li je u skladu sa zakonom, da ne sadrži na primer zelenaške kamate i slično, proveravaće lične podatke zajmodavca i zajmoprimca, brojeve i validnost računa i slično.

Overom i prevođenjem ovakvog ugovora u javnu ispravu, on ujedno postaje i izvršna isprava, pa se na taj način onaj koji daje zajam osigurava da će moći i da dobije novac nazad. Ujedno, država dobija mogućnost kontrole cirkulisanja iznosa koji su do sada išli mimo vidljivih tokova, često na ruke, mimo računa. Inače, maksimalan iznos koji se može pozajmiti na ruke, bez uplate na račun je do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.