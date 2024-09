OLUJA IDE BRZO KA SRBIJI, POGLEDAJTE KAKO SE KREĆU SNAŽNI OBLACI: Evo kada stižu pljuskovi i grmljavine

Jučerašnji dan doneo je Srbiji sunčano i tropski toplo vreme. Maksimalna temperatura dostigla je 34°C. Nebo nad Srbijom bilo je danas vedromi bez oblaka, ali će se situacija veoma brzo promeniti.

Foto: sat24.com

Srbija je i juče bila među najtopljim predelima u Evropi.

Snažan ciklon i oblačni sistem zahvatili su centralni i zapadni Mediteran, oblast Alpa i deo centralne Evrope i ovim predelima donose obilne padavine i zahlađenje.

Foto: sat24.com

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Alpa i Dinarida i to na stranama planina okrenutim ka Mediteranu, gde će pasti i više od 300 litara kiše.

Foto: zoomEarth/sat24

Očekuju se i jake grmljavinske oluje.

Foto: zoomEarth/sat24

Obilne padavine i jake oluje sa grmljavinom pogodiće Italiju, Francusku, Austriju, Nemačku, Češku, Sloveniju, Hrvatsku, BiH, Crnu Goru i celu oblast Jadrana.

Ove predele pogodiće urbane poplave i bujice.

Kada je reč o Srbiji, kako nam se bliži ciklon, sve nam je bliža i oblačnost sa Mediterana i Jadrana.

Već u toku noći sledi naoblačenje i to će biti uvod u promenu vremena od danas.

Dakle, tokom večeri i noći stiže povećanje oblačnost, a padavine sa Mediterana i Jadrana dolaze već danas. Iako će ponegde biti i obilnije, biće u blažem obliku u odnosu na naš region, naročito u odnosu na oblast Jadrana i Mediterana.

U Srbiji u ponedeljak pre podne u severnim i zapadnim, a posle podne i u ostalim predelima Srbije jače naoblačenje. Sredinom dana i posle podne na severu Vojvodine i na zapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim predelima kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Foto: zoomEarth/sat24

Biće uslova i za grmljavinske nepogode, ali i za obilnije pljuskove. Duvaće umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima.

Jutarnja temperatura od 14 do 22°C, maksimalna dnevna od 27 do 31°C, u Beogradu do 28 stepeni.

U utorak kišovito i svežije, ujutro sa obiljinim pljuskovima sa grmljavinom. Prema kraju dana sa severa razvedravanje.

Maksimalna temperatura biće od 20°C na jugu do 26°C na severu, u Beogradu do 25 stepeni, a hladni front doneće najizraženiji pad temperature vazduha južnije od Save i Dunava.

Prodor hladnog fronta, osim prodorom svežije vazdušne mase, biće praćen i skretanjem vetra na severozapadni.

Sreda će doneti stabilizaciju vremena i otopljenje, temperature će biti iznad 25 stepeni.

U četvrtak kratkotrajno jače otpopljenje, a uz sunčano vreme, maksimalne temperature biće i iznad 30 stepeni.

U petak sledi novo jače pogoršanje vremena sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ovo pogoršanje vremena biće propraćeno premeštanjem veoma snažnog ciklona sa severnog Jadrana, ali i prodorom hladnog fronta sa severozapada, pa će za sledeći vikend do Srbije sa područja Alpa doći do prodora i osetno hladnije vazdušne mase.

Ako se trenutne prognoze ostvare, narednog vikenda vreme će biti kišovito i nalik jesenjem, uz maksimalne temperature od 15°C na zapadu do 20°C na istoku Srbije, u Beogradu do 17°C.

Nakon 15. septembra uslediće postepena, ali ne i potpuno szabilizacija vremena i otoplenje, a maksimalne temperature vratiće se na prosečne za septembar.

(Telegraf.rs)