SNAŽNO NEVREME PRED VRATIMA: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, u ovim delovima moguć i jesenji sneg (FOTO)

DANAS je poslednji dan velike suše i vrelog leta. Sutra kiša, pljuskovi i osveženje, prvo na zapadu regiona.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

Kako piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi, Srbiji se sa zapada približava hladan front koji će u toku noći nad Jadranom usloviti formiranje sekundrnog ciklona.

Kao posledica toga u toku noći ka ponedeljku promena vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove prvo zahvata zapadne delove regiona i severni Jadran, dok će se sutra tokom dana premeštati dalja na istok.

Ispred fronta i ciklona jak južni vetar, jugo na Jadana i vrlo jaka košava, posebno u Banatu, dok će iza fronta vetar biti u okretanju na severozapadni smer i biće umeren do pojačan, duž Jadrana bura.

Današnji maksimumi još veoma visoki, uglavnom od +27 do +37 stepeni Celzijusa, a sutra sa zapada stiže osetno svežiji vazduh uz maksimume od +19 na zapadu do oko +34 ponegde na istoku regiona gde će osvežiti tek uveče.

U utorak nad istočnim i delom središnjih delova regiona pretežno oblačno uz kišu i pljuskove kojh će biti i duž srednjeg i južnog Jadrana. Na zapadu manje oblaka i uglavnom suvo, a krajem dana se smanjenje oblačnosti očekuje i na istoku. Vetar umeren i pojačan, severozapadni, a dnevni maksimum od +17 do +25 stepeni Celzijusa, najavljuje Čubrilo.

U sredu posle svežeg jutra sa minimumima od +7 do +17 stepeni Celzijusa tokom dana dosta sunca ali ponegde i to uglavnom u planinskim predelima i dalje može biti pljuska. Severozapadni vetar u slabljenju, a dnevni maksimum od +19 do +26 stepeni Celzijusa.

U četrvrtak na kratko sunčano i toplije će se ovog dana preko Alpa premeštati jak hladan front koji bi uveče istog dana nad severnim Jadranom mogao usloviti snažnu cikogenezu. Za sada sama snaga cikona još nije definisana ali UKMO model vidi vazdušni pritisak od oko 993Hpa što je za ovo doba godine vrlo snažan sistem.

Ukoliko se situacija krajem nedelje bude razvijala kako to trenutno simuliraju numerički modeli čeka nas vrlo obilna kiša uz prave jesenje temperature, stoji u prognozi.

Do oko 17.09. veliki deo regiona bi po proceni ECMWF modela mogao akumulirati preko 50mm taloga, a mnogi delovi i preko 80mm taloga. To su količine koji bi ne samo okončale sušu nego bi mogle izazavati lokalne, bujične poplave, nagli porast pre svega reke Save, Une, Bosne, Drave, Morave (zapadne, velike i možda južne) ali bi najviše problema moglo biti na kratkim, planinskim, bujičnim tokovima.

Foto: Unsplash

Na sreću, posle duge suše korita reka su dosta prazna, a količine padavina koje trenutno vide modeli bi se u narednim dana lako mogle smanjiti tako da za sada samo vredi pratiti situaciju.

Bez obzira na količinu kiše, jako će zahladiti i nije nemoguće da planinski vrhovi preko 2.300 metara nadmorske visine dobiju i prvi jesenji sneg dok bi se uz jak severozapadni vetar i buru maksimumi krajem nedelje mogli kretati od +8 do +16 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka.

Za sada do oko 22. septembra nema najave za bilo kakvo konkretnije otopljenje, zaključuje Čubrilo.

(Al)