VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNIH 10 DANA: Samo će ovde padati kiša, vreli afrički vazduh zarobljen iznad Srbije

ZBOG toplotne kupole, koja je zarobila vreli afrički vazduh iznad naše zemlje, meteorolozi ne gase meteoalarme upozoravajući uglavnom na visoke temperature i tek poneku nestabilnost sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Po svemu sudeći ni narednih 10 dana situacija neće biti bolja iako se uveliko približava septembar i rana jesen.

Foto: Shutterstock

Republički hirometeorološko zavod (RHMZ) objavio je upozorenje koje važi do ponedeljka 26. avgusta u kojem se očekuju iznad prosečne veoma visoke dnevne maksimalne temperature vazduha.

- Danas i sutra, 24.i 25. avgusta, kao i početkom sledeće sedmice, 26. avgusta biće veoma toplo, pa se u većini mesta najviša dnevna temperatura očekuje u intervalu od 33 do 37 stepeni Celzijusa – upozoravaju iz RHMZ.

Isto upozorenje je na snazi za Beograd. U prestonici se uz veoma toplo vreme očekuju dnevni maksimumi do 36 stepeni Celzijusa.

Narandžasti meteoalarm

Za nedelju i u ponedeljak na snazi je „narandžasti meteoalarm“, a kako je objašnjeno na sajtu RHMZ, to znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – savetuju meteorolozi.

Sa temperaturom vazduha od oko 35 do 37 stepeni, „vremenska situacija je veoma opasna, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana“.

- Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni su uslovi za snabdevanje električnom energijom. Mogući su problemi u saobraćaju.

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Drugog dana vikenda u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura vazduha će biti od 15 do 22 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za ponedeljak

Na početku nove sedmice, u ponedeljak 26. avgusta, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren jugoistočni vetar koji će na severu biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura vazduha će biti od 16 do 23 stepeni, a najviša od 33 do 37 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

U celoj Srbiji u utorak će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a mestimično se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 16 do 23 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu

U sredu se očekuje da bude malo i umereno oblačno. Mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura vazduha u gradovima će biti:

Beograd 33 stepeni

Novi Sad 34 stepeni

Niš 33 stepeni

Kragujevac 32

Na Zlatiboru su mogući pljuskovi, minimalna temperatura do 17 stepeni, a maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za narendih pet dana, od 28. avgusta do 1. septembra

- U periodu od 28. avgusta do početka septembra u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, a samo se u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom - navedeno je.

