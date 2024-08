OVO SU KUĆNI APARATI KOJI NAJLAKŠE MOGU IZAZVATI POŽAR: Ne izlazite iz kuće dok ne proverite da ste ih ugasili

PROFESOR sa Katedre za PP zaštitu Mašinskog fakulteta Ivan Aranđelović izjavio je da bi građani trebalo da provere električne uređaje u stanu pre nego što iz njega izađu na duže vreme.

Foto: Novosti

- Ako izlazite iz stana na duže, a ostaje uključen punjač od mobilnog telefona - proverite da li se on greje. Proverite uvek i da li ste isključili šporet, peglu, jer pegla i tepih su klasičan uzrok požara - kazao je Aranđelović za Tanjug.

Punjač za telefon tempirana bomba

Mnogi naši građani imaju dobru naviku da pre izlaska iz kuće provere da li im je ugašena pegla, šporet ili bojler, međutim, na punjač za telefon koji satima ili danima stoji uključen u utičnicu niko gotovo i ne obraća pažnju.

- Punjač za telefone je jako male snage, ali kada ostaje uključen konstantno, onda je on stalno pod naponom na primarnom namotaju, i on se greje i pošto se sastoji od namotane bakarne žice koja je izolovana. Međutim, od te toplote taj izolator na žici probije i skrati taj namotaj i bude u kratkom spoju i onda se on greje enormno brzo. Usled toga upali svoju plastiku, a ona parket ili tepih - objasnio je ranije elektromehaničar Branko Zrnić.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Aranđelović je istakao da je neophodno da građani održavaju električne instalacije u svojim domovima, dodajući da treba i da obraćaju pažnju da kupuju ispravne uređaje i da vode računa kako ih koriste.

On građanima savetuje i da kupuju uređaje koji imaju garantne listove i koji su prošli redovnu i regularnu uvoznu proceduru.

- Mi sad dosta kupujemo preko interneta, te nabavljamo uređaje koje nisu prošli neke testove kvaliteta, koji su u ovakvim slučajevima nepouzdani - rekao je Aranđelović.

Saveti stručnjaka za bezbedno rukovanje punjačima su sledeći:

- Punjače za telefon ili laptop nemojte nikada držati non-stop uključene u struju, jer se zbog pregrevanja mogu zapaliti

- Nemojte držati telefon na krevetu ili jastuku dok ga punite. To može da dovede do velikog zagrevanja, pa izolacija na žici punjača može da ogori.

- Nemojte uključivati punjač u utičnicu koja je pod uticajem nekog jakog izvora toplote ili na direktnom suncu

- Obavezno koristite samo punjače zvaničnih proizvođača, umesto "no name" varijanti

Izolir traka nije rešenje za oštećeni kabl

Aranđelović je objasnio da kabl mora da bude "kompaktna celina", odnosno da ne sme da ima oštećenja na izolaciji.

Napomenuo je da građani često koriste izolir traku kako bi zaštitili oštećeni kabl i što duže ga koristili, ali je istakao da je to samo privremeno rešenje i da je izuzetno kratkog roka, odnosno da svaki oštećeni kabl treba što pre zameniti.

Šta sve izaziva požare u domovima?

Prema svetskoj statistici, u 95 odsto slučajeva uzrok svih požara u svetu jeste čovek, odnosno njegov nemar, nepažnja ili nehat, a samo u pet odsto slučajeva su klimatske promene, električni uređaji i neispravnost električnih uređaja.

Stručnjaci ističu da su građani često skloni da zanemare stanje električnih instalacija u stambenim zgradama ili kućama, pogotovo objekata koji su sazidani pre 30 ili 40 godina i čije instalacije nisu projektovane za veliko opterećenje poput klime i drugih, brojnih električnih uređaja koje danas koristimo istovremeno.

Foto: Shutterstock

Na taj način dolazi do preopterećenja, iskakanja i pregorevanja provodnika, a na kraju i samog požara.

Osim toga, ne vodi se računa da li je utičnica odgovarajuća i da li možemo da uključimo uređaj koji želimo u nju, da li su odgovarajući osigurači i amperaža.

Kako navodi profesor, moderni osigurači u rizičnim situacijama ispadaju i prekidaju strujno kolo, kako bi sprečili eventualne incidente.

Iako građani često osiguračima postavljaju mehaničku blokadu, kako ne bi svaki čas vraćali osigurač koji ispada, Aranđelović savetuje da se to ne radi jer građani time sami sebe ugrožavaju.

Podsetimo, šest osoba, od kojih su četvoro deca, stradalo je pre dva dana u požaru u novosadskom naselju Salajka, a sumnja se da je tragediju izazvao punjač električnog skutera.

(Blic)

