NISTE REZERVISALI LETOVANJE? Spakujte se i otputujte na najpopularniju destinaciju ovog leta po LAST MINUTE cenama, popusti su neodoljivi!

MESTO gde pustinjski pejzaži oživljavaju avanturistički duh, a Sredozemno more poziva na potpuno opuštanje.

I to na samo oko 2 sata leta od Vas! Zaboravite na svakodnevne brige i prepustite se čarima TUNISA.

Definitivno omiljena letnja destinacija naših turista, Osetite čari Mediterana, fantastičnih plaža, kvalitetnih hotela, izuzetne gastronomske ponude, kao i nezaboravnog noćnog provoda.

A iz naše raznovrsne ponude, za leto 2024. izdvajamo sledeće hotele

Movenpick Resort & Marine Spa 5*Lux

Nalazi se u samom centru grada, na plaži, nadomak medine, glavnih trgovačkih ulica i korniša - popločanog šetališta kraj mora. Hotel Movenpick Resort & Marine Spa Sus poseduje svoju peskovitu plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri su na raspolaganju gostima bez doplate

Hotel Marhaba Palace 5*

Hotel se nalazi u blizini centra grada Susa, na 15 km udaljenosti od aerodroma u Monastiru.

Hotel ima zatvoreni i otvoreni bazen. Gostima je dostupan SPA centar, suvenirnica. Od ostalih sadržaja ima teretanu, saunu, masažu.

Hotel ima svoju peščanu plažu sa besplatnim korišćenjem suncobrana i ležaljki. Peškiri mogu da se koriste uz depozit.

Hotel Marhaba Salem 4*lux

Hotel se nalazi na 3 km od grada Susa, sa direktnim izlazom na svoju privatnu plažu.

Hotel ima 260 prostranih soba. Svaka soba sadrži klimu, telefon, TV, sef (uz doplatu na recepciji), toalet i balkon. U okviru hotela se nalazi glavni restoran, snek-bar pored bazena, gril restoran na plaži, arapski kafe, suvenirnica, menjačnica, bilijar, tereni ze tenis, fudbal, košarku, odbojku, mini-golf, boćanje, gađanje lukom i strelom, animacioni tim i igralište za decu. Hotel ima zatvoren i otvoreni bazen.

Vincci Helya Beach Resort 4*Lux



Ovaj hotel se nalazi ispred plaže Skanes-Monastir i ima prelep pogled na Sredozemno more. Nudi smeštaj sa 4 zvezdice sa privatnom terasom, dva bazena i spa centrom.

Le Hammamet Hotel & Spa 4*Lux

Hotel se nalazi na mirnoj i tihoj lokaciji, u južnom delu grada. Hotel je u blizini plaže, na 5 minuta od centra grada i medine. Plaža je peščana i za goste hotela dostupne su ležaljke i suncobrani.



hotela.

Jinene 3*lux

Hotel Jinene je mali hotel, na plaži. Udaljen je 4,5 km od centra Susa, 3 km od centra Port el Kantaui, 135 km od aerodroma u Tunisu, 20 km od aerodroma u Monastiru. Pripada hotelskom kompleksu Jinene koji čine dva hotela- Jinene 3* i Rojal Jinene 4*.

Best Beach Hotel (ex Tergui Club) 3*

Best Beach Hotel nalazi se u Susu, svega 400 m od Arheološkog muzeja Susa i na manje od 1 km od Dar Am Taiba. U sklopu hotela nalaze se bašta, bar i bazen na otvorenom.

Hotel Tropicana Club 3*lux

Hotel Tropicana Club and SPA je porodičan hotel, idealno lociran. Nalazi se na plaži, 3 km od aerodroma u Monastiru i 10 km od Susa. Vaj-faj je dostupan samo na recepciji. Spa sa tradicionalnim hamamom je takođe na raspolaganju

gostima, uz doplatu. Za uzrast od 4 do 11 godina tu je mini-klub. U sklopu hotela su dva glavna bazena sa toboganima koji su otvoreni do 19 č. Hotel izlazi na svoju peščanu plažu. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz obavezan depozit.

Hotel Byzance 3*

Hotel je na idealnom mestu ispred Sredozemnog mora i na 500 metara od centra i sukova.



Hotel vas dočekuje u Nabeulu, glavnom gradu poluostrva Kap Bon. Ranije su ga zvali Neapolis, to je grad koji živi u ritmu talasa i sunca.

Uživaćete na otvorenom bazenu, privatnoj plaži, teretani, solarijumu i fitnes centru sa džakuzijem, saunom, hamamom i masažom.

Les Colombes 3* lux

Les Colombes je hotel sa 3* koji je smešten u Hamametu, u turističkoj zoni. Hotel se nalazi na 15 minuta od Neapolis muzeja. Za goste je dostupna teretana.



U objektu je dostupna recepcija 24 č.Za najmlađe goste tu je klub za decu. Pored plaže, gosti mogu da uživaju i na spoljnom bazenu.

Hotel izlazi na svoju plažu. Svaka soba u hotelu je klimatizovana, ima svoje kupatilo i mini-bar.

Kod recepcije se nalazi lobi bar.

Caribbean World Mahdia 4*

Hotel Caribbean World Mahdia nalazi se u letovalištu Mahdija, poznatom po svojim prelepim peščanim plažama i prozirnoj tirkiznoj vodi. Nalazi se na oko 45 kilometara od međunarodnog aerodroma u Monastiru.

Za HIT destinaciju ovog leta Marsa Matrouh&North Coast ne propustite Last Minute za polaske 1, 8, 15, 22. i 29. septembar sa popustom i do 390 evra. Popust važi do 23. avgusta!

Mehari Hammamet thalasso & spa 5*

Mehari Hammamet je smešten na odličnoj lokaciji, u centru letovališta Jasmin Hamamet. Udaljen je od aerodroma u Monastiru oko 96 km. Od centra Hamameta udaljen je 12 km.

Hotel poseduje teretanu, spoljašnji i unutrašnji bazen. Spa, velnes, hamam i parno kupatilo su takođe gostima na raspolaganju, uz doplatu. Vaj-faj je dostupan samo na javnim površinama.

Plaža je privatna i prelazi se ulica do plaže. Na plaži su dostupne ležaljke i sunocbrani.

Monarque El Fatimi Mahdia 4*lux



(najlepša plaža na afričkom mediteranu)

Monarque El Fatimi Mahdia, koji se nalazi u gradu Mahdija, na nekoliko koraka od znamenitosti Plaža Mahdija, nudi smeštaj sa vrtom, besplatnim privatnim parkingom, terasom i barom. Znamenitost Flamingo Golf Course nalazi se na 35 km od smeštajnog objekta Monarque El Fatimi Mahdia, a znamenitost Golf Palm Links Monastir na 50 km.

Primasol el Mehdi 4* lux

All-inclusive hotel Primasol el Mehdi se nalazi na 2 km od centra Mahdije i na 50 metara od privatne plaže, sa direktnim prilazom iz hotela. Hotel je na odličnoj lokaciji, u blizini starog dela grada.

U sklopu hotela nalaze se četiri otvorena bazena i jedan zatvoreni. Za najmlađe tu je bazen sa nekoliko tobogana.

Hotel El Kasr Resort & Thalasso 4*lux

El Kasr Resort & Thalasso je hotel pored plaže koji se nalazi na 4 km od centra Susa i na samo 30 minuta od plaže Harkala. Gostima su u okviru objekta na raspolaganju tri bazena na otvorenom i fitnes centar.

Savremene sobe objekta El Kasr Resort & Thalasso imaju klima-uređaj, flet-skrin TV, sef i mini-bar. Sopstveno kupatilo je opremljeno kadom ili tušem.

Marhaba Royal Salem 4*lux

Ovaj hotel poseduje sopstvenu plažu i okružen je sa 7 hektara šume i bašte. Obuhvata dva bazena, spa centar i nekoliko sportskih objekata. Hotel nudi klimatizovane sobe, pristup bežičnom internetu i pribor za roštilj na plaži.

Sve sobe u hotelu Marhaba Royal Salem imaju balkon sa pogledom na okolinu. Sve sobe sadrže TV sa satelitskim kanalima i sopstveno kupatilo sa kadom i fenom za kosu. Doručak na bazi švedskog stola služi se svakog dana. Za ostale obroke možete birati između internacionalnog restorana i restorana u kome se služe lokalni specijaliteti. Na raspolaganju su koktel bar i kafeterija.

Le Soleil Abou Sofiane 4*lux

Udaljen je samo 25 km od aerodroma u Monastiru, 8 km od centra Susa i 30 km od centra Monastira.

U sklopu hotela je bašta i veliki spoljašnji bazen. Gostima hotela je na raspolaganju fitnes centar, kids klub, teren

za odbojku na pesku, boćanje i vodeni sportovi. Za goste hotela se svakodnevno održavaju razne aktivnosti.

Hotel se nalazi na svojoj plaži gde su gostima dostupni suncobrani i ležaljke. Najam peškira za plažu je moguć uz depozit.

Le Soleil Bella Vista 4*lux

Hotel se nalazi na 8 km od centra Monastira i na 13 km od Susa.



Poseduje sopstvenu peščanu plažu. Bella Vista Hotel Skanes ima bar pored bazena, zatvoreni i otvoreni bazen,

saunu, fitnes, masaže, sef na recepciji, bazen za decu, teniske terene, biblioteku, dečji klub, odbojku na plaži, aerobik, menjačnicu, parking. Moguć najam peškira za plažu uz obavezan depozit.

Usluga je na bazi švedskog stola. Hotel poseduje jedan glavni, kao i a la karte restoran uz obaveznu rezervaciju. Barovi se nalaze na bazenu i na plaži.

Delphine el Habib 4*lux

Hotel se nalazi u turističkoj zoni Monastira. Udaljen je 100 m od peščane plaže (ulica deli hotel od plaže), 300 m od centra grada Monastira, 8 km od aerodroma u Monastiru i 150 km od aerodroma u Tunisu.

Gosti mogu da koriste otvoren i dečji bazen, masažu (uz doplatu), mini-klub.



Hotel ima svoju privatnu plažu do koje se prelazi ulica. Ležaljke i suncobrani su dostupni gostima za korišćenje.

Royal Jinene 4*



Hotel se nalazi na plaži, udaljen je 3 km od centra Susa, 3 km od centra Port el Kantaui i 20 km od aerodroma u Monastiru. Plaža je peščana sa sitnim peskom, jedna od najlepših u ovom delu Susa. Suncobrani i ležaljke su dostupni za goste hotela.

Monarque Club Rivage 4*



Monarque Club Rivage hotel nalazi se 4 km od aerodroma u Monastiru i 12 km od Susa. Hotel ima privatnu plažu, gde gosti mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane, dok su peškiri dostupni uz depozit.



Hotel je udaljen 12 km od grada Hamameta sa direktnim izlazom na svoju privatnu plažu. Hotel ima 256 prostranih soba. Svaka soba sadrži klimu, telefon, TV, fen, mini-bar, sef (uz doplatu), toalet i balkon. U okviru hotela se nalazi

glavni restoran, a la karte restoran, kofi-šop, bič-bar, arapski kafe, suvenirnica, zlatara, konferencijska sala, menjačnica, stoni tenis, bilijar, sportovi na vodi, tereni za tenis, odbojku i igralište za decu. Hotel ima zatvoren i veliki bazen.

Royal Thalassa 5*

Smešten u prelepim vrtovima na peščanoj plaži u mestu Skanes. Ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži su besplatni. Moguć je najam peškira za plažu uz obavezan depozit. Hotel ima i otvoreni veliki bazen i ležaljke na terasi koja ga okružuje.

Sousse Pearl Marriott resort 5*

Hotel se nalazi u centru grada Susa. Odlična lokacija za obilazak ovog grada. Plaža se nalazi preko puta hotela.

Najbliži aerodrom je Međunarodni aerodrom Habib Burgiba u Monastiru, udaljen 16 km od hotela.

Objekat The Pearl Resort & Spa nudi smeštaj sa bazenom na otvorenom i fitnes centrom u Susu. Raznovrsni sadržaji ovog objekta uključuju bar, vrt i privatni prostor na plaži. Gostima smeštajnog objekta na raspolaganju su recepcija koja radi non-stop, posluga u sobi i menjačnica.

TUI BLUE Palm Beach Hammamet 5*lux

TUI BLUE Palm Beach Hammamet je smešten u gradu Hamamet, na nekoliko koraka od znamenitosti Plaža Mrezga.

U ponudi ima smeštaj sa sezonskim bazenom na otvorenom, besplatnim privatnim parkingom, fitnes centrom i vrtom. Ovaj smeštajni objekat ima dečji klub, a gostima su takođe na raspolaganju restoran, kuglana i terasa. Smeštaj gostima nudi zajednički salon, poslugu u sobi i usluge menjačnice.



Besplatan vaj-faj je na raspolaganju svim gostima, a neke jedinice nude i balkon.

The Mirage Resort & Spa 5*lux

Hotel je smešten na svojoj plaži koja je na raspolaganju gostima hotela.



Hotel raspolaže sa 320 soba, raspoređenih u nekoliko različitih tipova objekata.

Svaka soba poseduje balkon ili terasu i sopstveno kupatilo. Sobe su standardno opremljene: SAT TV, klima, mini-bar, sef, fen za kosu...



Za goste koji koriste all inclusive uslugu na raspolaganju je glavni restoran za doručak, ručak i večeru, kao i nekoliko a la karte restorana.

