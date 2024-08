U ŠEST SATI IZMERENA ČAK 24 STEPENA: Ovo su najtopliji gradovi u Srbiji, paklen dan pred nama

U SRBIJI je jutros u šest sati najtoplije bilo u Beogradu, Nišu, na Paliću i Crnom vrhu, gde je izmerena temperatura 24 stepena Celzijusa.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U Somboru i Valjevu temperatura je bila 23 stepena, a u Novom Sadu, Loznici, Kraljevu i na Zlatiboru 22 stepena Celzijusa.

Najsvežije je bilo u Sjenici, gde je temperatura bila 13 stepeni Celzijusa.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo.

Danas i sutra maksimalna temperatura od 37 do 41 stepen, u nedelju od 33 do 38, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

U celoj zemlji danas je na snazi crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: LABUDOVO JEZERO NA LEDU: Pogledajte zapanjujući snimak balerine na Severnom polu