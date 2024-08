FALI 500 POČETNIKA I JOŠ TOLIKO SUDIJA: Ministarstvo pravde raspisuje konkurs za sudijske i tužilačke pripravnike

KONKURS za prijem 130 sudijskih i 76 tužilačkih pripravnika biće raspisan početkom septembra pošto je Vladina komisija, na predlog Ministarstva pravde, dala odobrenje. Konkurs se odnosi na sudove opšte i posebne nadležnosti, kao i na osnovna i viša javna tužilaštva. Problem je "samo" što mladi pravnici nerado idu u pravosuđe.

Arhiva Novosti

Snežana Bjelogrlić, članica Visokog saveta sudstva i predsednica Društva sudija Srbije pozdravlja ovaj korak kao dobar jer je stanje sa manjkom kadrova, kako kaže, alarmantno. Podseća da su sudovi 2021. "spali" na svega 10 sudijskih pripravnika u celoj zemlji!

- Posle toga je raspisan konkurs i primljeno nešto više od 100. Ali, da bismo popravili situaciju trebalo bi da imamo konkurse u narednih pet godina, jer nam fali bar 500 pripravnika i to kvalitetnih, budući da se odatle posle biraju sudije. Problem je i što nikada ne znamo koliko pripravnika će u sudu ostati posle položenog pravosudnog ispita i da li će to biti najkavlitetniji. Mladi neće u pravosuđe. Ranije je npr. u sudu u Ivanjici za pripravnike konkurisalo po 30 kandidata, a poslednji put se za jedno oglašeno mesto nije javio niko - kaže Bjelogrlić.

Svršeni studenti pravnog fakulteta, kako objašnjava, ne žele i ne mogu da volontiraju u sudu godinu-dve, dok neko od onih koji su zaposleni na određeno vreme ne avanzuje do zaposlenja na neodređeno, pa da oni mogu da "uskoče" na njegovo mesto. Dug je put od sudijskog pripravnika do sudijskog pomoćnika, pa zatim i do sudije. Dešava se i da godinama rade na određeno, pa ne mogu da uzmu kredit, niti da reše stambeno pitanje. Zato radije idu u advokate.

Medija centar Snežana Bjelogrlić

Poseban problem je što se broj sudija, kojih ionako ima manje nego što bi trebalo, dodatno drastično smanjuje. U narednih pet godina u penziju će otići između 600 i 700, a za deceniju ukupno 1.200.

- U ovom trenutku imamo oko 1.400 sudijskih pomoćnika i 130 svršenih polaznika Pravosudne akademije, ali neki od njih sa te pozicije idu u penziju, neki ne žele da konkurišu za sudije, a neki nemaju neophodne veštine. Kasno smo počeli da rešavamo problem pripravnika, pa se bojim da ćemo zapasti u ozbiljan deficit kadrova, pošto nam već sada fali 500 sudija. Imamo ih 2.600, a planirani broj je 3.100. Naravno da se to onda odražava na brzinu rešavanja sporova - naglašava Bjelogrlić.

Otkad su "bankarski sporovi" iz beogradskog Trećeg osnovnog suda, koji je bio u samom vrhu prebukiranosti, delegirani na rad u sudove u unutrašnjosti, sudije nemaju više u radu po 3.000 predmeta, već po 950, što je takođe previše. U Vrhovnom sudu broj varira od 150 do 200 po sudiji!

Da i tužilaštvo vapi za kadrovima potvrdila nam je Lidija Komlen Nikolić, predsednica Predsedništva Udruženja tužilaca Srbije i apelacioni javni tužilac.

Medija centar Lisija Komlen Nikolić

- U ovom momentu, javnotužilačkoj organizaciji nedostaju zaposleni svih profila, počevši od administrativnog osoblja, pa do javnih tužilaca. Manjka oko 200 javnih tužilaca i taj nedostatak se negativno odražava na brzinu rešavanja predmeta i kvalitet rada. To, opet, za posledicu ima otežan pristup građana pravdi. U prethodnom periodu dosta tužilaca je otišlo u penziju i u bliskoj budućnosti očekuje se da se taj broj poveća. Na isti način se negativno odražava i nedostatak administrativnog osoblja.

PREKVALIFIKACIJE ZA POPUNE RUPA SUDOVIMA nedostaju i daktilografi, zapisničari, referenti, ali i prostor. - Koraci koji se preduzimaju su dobri, ali je potrebno još više učiniti, da ne dođemo u situaciju, kao u vreme korone, da molimo ljude iz drugih profesija da se prekvalifikuju i popune nam rupe - upozorava Bjelogrlić.

I Lidija Komlen Nikolić ocenjuje pozitivno to što Ministarstvo pravde raspisuje konkurs za pripravnike u javnim tužilaštvima, ali preostaje da se vidi kakav će biti odziv.

- Kolege koje su tek završile pravni fakultet nisu zainteresovane za rad u pravosuđu. Prvenstveno zbog loše materijalne situacije, ali i odnosa prema pravosudnoj struci. Velik uticaj na takvo raspoloženje ima i poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva - kaže naša sagovornica.