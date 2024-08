AMBROZIJA SVAKE GODINE CVETA SVE RANIJE: Alergolog upozorava - Sve duže traje, neverovatno je agresivna

AMBROZIJA je počela da cveta ranije nego inače, a prema statistikama, svaki peti građanin ima alergiju na polen biljke.

Foto Shutterstock

- Svake godine sve ranije počinje cvetanje i sve duže traje. Neverovatno je koliko je to agresivna i otporna biljka - rekao je alergolog Saša Milićević.

Ambrozija izaziva alergijsku kijavicu, a takođe može da bude uzročnik astme i ekcema na koži, ističe on.

- Može da izazove sve oblike alergije, ali najčešće su to simptomi crvenih očiju, odnosno može izazvati i konjuktivitis - objašnjava dr Milićević.

Otkrio je da li može da dođe do gušenja, ali to su već ljudi koji znaju da su alergični na ambroziju i u takvim situacijama ljudi počinju sa terapijom do dve nedelje pre početka cvetanja, kako bi sprečili gušenje.

Pojavljuje se i kod dece i kod odraslih, a poslednjih godina se pojavljuje i u najranijeg detinjstvu, što pre nije bio slučaj.