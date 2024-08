RHMZ SE HITNO OGLASIO: Izdato upozorenje na početak novog toplotnog talasa u ovim delovima zemlje (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Shutterstock

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

Početak novog toplotnog talasa u Srbiji. Danas i sutra (8-9. avgusta) maksimalna temperatura od 32 do 35 °S, za vikend i u ponedeljak (10-12. avgusta) od 32 do 37 °S, a od narednog utorka (13. avgusta) još toplije - od 35 do 40 °S.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

Početak novog toplotnog talasa u Beogradu. Danas i sutra (8-9. avgusta) maksimalna temperatura do 33 °S, za vikend i u ponedeljak (10-12. avgusta) od 34 do 36 °S, a od narednog utorka (13. avgusta) još toplije - oko 38 °S, stoji na sajtu RHMZ-a.

Foto: Novosti

