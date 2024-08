OGLASIO SE RHMZ: Izdao hitno upozorenje na početak toplotnog talasa u ovom delu zemlje (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu sa najnovijim upozorenjem.

Foto: Shutterstock

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U četvrtak i petak (8-9. avgusta) maksimalna temperatura od 31 do 35 °S, za vikend i u ponedeljak (10-12. avgusta) od 32 do 37 °S, a od narednog utorka (13. avgusta) još toplije - od 35 do 40 °S.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Beogradu. U četvrtak i petak (8-9. avgusta) maksimalna temperatura do 34 °S, za vikend i u ponedeljak (10-12. avgusta) od 35 do 37 °S, a od narednog utorka (13. avgusta) još toplije - oko 38 °S, stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ