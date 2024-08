ALEKSANDROVA MAJKA KREĆE NA KIPAR DA TRAŽI SINA: Poslednji put kada smo se čuli plakao je, žalio se da mu nije dobro

MLADIĆ iz Leskovca Aleksandar Gligorijević nestao je 26. jula na Kipru, u gradu Napa dok je bio na letovanju. Poslednji put se čuo sa porodicom 24. jula.

- Ono što mogu reći u ovom trenutku, angažovana je kiparska policija i oni intenzivno rade u pronalaženju mog sina Aleksandra. Ja sam sa kiparskom policijom non-stop u saradnji, non-stop me zovu. Malo pre sam se čula sa ambasadorom na Kipru, koji je isto išao u policiju, znači intenzivno se traga. Sad se obilaze šume, plaže, on je poneo šator sa sobom. I dalje nemam novih saznanja, osim da svi intenzivno tragaju - kaže njegova majka Jasmina Gligorijević.

Na pitanje šta joj je rekao Aleksandar poslednji put kada su se čuli 24. jula, rekla je:

- Poslednji put sam se sa sinom čula 24. jula, a već 25. je bio bolestan i nije mu bilo dobro. Žalio se da mu je bilo jako loše. Onda sam ja njega nazvala sutra ujutru, nije se javio, samo jedna kvačica stizala na Vajberu, odnosno da mu poruka nije stigla. Zvala sam ga celog dana, nikakav kontakt, telefon mu je bio isključen. Tada sam odlučila da reagujem, pronašla sam s kim je bio u toj diskoteci, stupila direktno u kontakt s njim, on je obavestio policiju i tako je sve krenulo. Sa policijom sam u kontaktu i nameravam da odem na Kipar, pošto ja radim u Zagrebu i došla sam direktno kući da vidim kada imam letove. I policija mi je rekla samo da im javim kada krećem.

Kaže da joj je jedna stvar izazvala najveću zebnju.

- Kad je rekao da mu nije dobro, savetovala sam mu da sedne na avion i da se vrati kući. Jer plakao je, on nije baš takav i žalio se da mu nije dobro. Ja sam mu rekla da ode kući, on je rekao da neće da se vraća i da će mu biti bolje. Plašim se da mu se nešto nije desilo, da nije pretučen. Jer on bi se u svakom slučaju javio. Ako ne sa svog telefona, javio bi sa nekog drugog, zna moj broj. Razumite me, ne mogu mnogo da kažem u ovom trenutku, imajte razumevanja za moju neizmernu bol.

