KOVID SADA LIČI NA GRIP: Porast broja inficiranih SARS-KoV2 u našoj zemlji ne zabrinjava mnogo epidemiologe

KOVID 19 nam se vraća: od 1.207 testiranih za sedam dana 306 je - pozitivno.

ĆUD Nova podvarijanta "flirt" zaobilazi stečeni imunitet, kod nas nije otkrivena, Foto N. Skenderija

To je značajan skok s obzirom na to da smo imali nedeljno manje od 100 zaraženih, ali očigledno je da se sa letovanja, naročito iz Grčke, gde je virus "eksplodirao" ljudi vraćaju zaraženi, pa se infekcija širi na ukućane, kolege ... Zaraženih, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, ima u svim starosnim grupama. Prosečna starost inficiranih je 66 godina, a onih na bolničkom lečenju 72. U nedelji za nama procenat pozitivnosti na koronu je bio 25,4 odsto, što odgovara situaciji koja se registruje i u EU (29,8 odsto).

Porast broja inficiranih ne zabrinjava mnogo epidemiologe, jer virus nije nestao, a sada nema snagu da izazove teže kliničke slike. Kod nas je u opticaju još "omikron" sa svojim podvarijantama, dok se u svetu širi i novi soj "flirt".

- Kod nas dominira "omikron" sa kojim smo već dugo u kontaktu, dok za podvarijantu "flirt" iz zemalja gde je potvrđena stižu podaci da se brzo širi i da ima sposobnost da zaobiđe imunitet stečen bilo vakcinacijom, bilo preležanim kovidom - kaže profesor dr Verica Jovanović, direktor Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

- Mi beležimo veći broj pozitivnih slučajeva, ali radi se samo o apsolutnim brojevima koji ne utiču na promenu epidemiološke slike koja bi nas sve dovela u rizik u ovom trenutku.

Verica Jovanović, Foto Tanjug

Za uvođenje zaštitnih mera na nivou zemlje, kako kaže prof. Jovanović, sada nema potrebe. Preporučuju se samo pojačane mere lične zaštite, što podrazumeva izbegavanje masovnih okupljanja, i posebnu predostrožnost kod starijih i hroničnim bolestima opterećenih osoba.

- Simptomi kovida sada liče na grip, a to su bolovi u zglobovima, blago povišena temperatura, bolovi u grlu i oni prolaze za nekoliko dana. Za to vreme treba ostati kod kuće kako se infekcija ne bi prenosila. Ako usled hroničnih bolesti dođe do težeg stanja, naravno treba se javiti lekaru, a on će indikovati šta dalje i da li je potrebno testiranje.

U domovima zdravlja više nema kovid-ambulanti, kao ni posebnih ambulanti za respiratorne bolesti, koje su ih "nasledile" posle stišavanja kovida, a za njima sada, kako kaže prof. Jovanović nema ni potrebe.

- Sve se bez problema završava na nivou doma zdravlja - kaže direktorka "Batuta". Nema potrebe da se svi sa simptomima koji mogu da ukazuju na kovid testiraju. Testiranje se radi samo po proceni lekara. A, i nije sve što liči na infekciju SARS-KoV2 virusom korona. Ima i drugih virusa u opticaju.

Foto P. Milošević

Još jedan razlog što među epidemiolozima nema zabrinutosti zbog porasta broja inficiranih je i to što nemamo, kao recimo Grčka i Italija, povećan broj hospitalizacija usled kovida.

- Od početka godine imali smo 600 korona pozitivnih na bolničkom lečenju, ali su oni u bolnicama bili uglavnom zbog drugih razloga, a infekcija je prolazila bez komplikacija - objasnila je prof. Jovanović.

Na operacije bez testa

- Ni u bolnicama nema posebnih antikovid-mera, niti potrebe za preoperativnim testiranjem na koronu - kaže prof. dr Verica Jovanović. -Organizaciju preventivnih mera preuzele su komisije u zdravstvenim ustanovama, ako se pojavi rizik one će da određuju mere i njihov obim. Nema potrebe da na nivou celog sistema zdravstva sada bilo šta preduzimamo u tom pravcu.