PUT DO DOVOLJNO STRUJE IZ SUNCA, VODE I VETRA! "Forum 02. zelena energetika - za održiviju budućnost"

U ORGANIZACIJI Kompanije "Novosti" sutra se u Botaničkoj bašti u Beogradu održava konferencija posvećena korišćenju energije Sunca, vetra i vode, koji imaju sve značajniju ulogu u proizvodnji struje.

Foto: Novosti

Na panelu "Forum 02. Zelena energetika - za održiviju budućnost", predstavnici struke, privrede i države predstaviće dostignuća i pružiti odgovore na mnogobrojna pitanja u oblasti upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE).

Cilj panela je da doprinese jačanju svesti o ovoj temi, odgovornom odnosu prema prirodi i njenim resursima, ali i iznalaženju najboljih rešenja kako za građane i zajednicu, tako i za industriju, u sprovođenju zelene tranzicije i unapređenju zaštite životne sredine.



Iako je naša zemlja tek na početku zelene tranzicije, imamo ambiciozne ciljeve. Plan je da do 2030. godine proizvodimo do 45 odsto električne energije iz OIE. Zato je planirano ukupno 3,4 gigavata novih kapaciteta iz obnovljivih izvora kroz investicije javnog i privatnog sektora.

U Nacrtu strategije razvoja energetike Srbije do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, navodi se da je korišćenje OIE, posebno vetra i sunca, za proizvodnju električne energije ključna pretpostavka energetske tranzicije. Uz korišćenje hidroenergetskog potencijala, to je osnova za postepenu dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora i očekivani prestanak korišćenja uglja za proizvodnju struje do 2050.



Učesnici panel-diskusije su Sara Pavkov, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Milan Macura, v.d. direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike i Ivan Dmitriev, direktor Funkcije za HSE kompanije NIS. Uvodnu analizu će dati profesor Mašinskog fakulteta prof. dr Miloš Banjac, koji je i energetski menadžer Grada Beograda, i koji će objasniti kako korišćenje OIE utiče na smanjenje emisije ugljen-dioksida i drugih zagađujućih čestica i gasova, ali i na koji način doprinosi energetskoj nezavisnosti i povećanju sigurnosti snabdevanja naše zemlje.

Panelisti će govoriti o ulozi OIE u borbi protiv klimatskih promena, ali i o izazovima kada je u pitanju njena integracija u elektroenergetski sistem, kao i o subvencijama države u ovoj oblasti. Zelena tranzicija predviđa i prelazak na električna vozila, a dalji razvoj digitalizacije, kao i rast privrede, potvrđuje da će u narednim godinama potrošnja struje sve više da raste.

Na panelu će biti predstavljeno i na koji način kompanija NIS integriše brigu o životnoj sredini u svoje proizvodne procese, kao i kakvu podršku pruža partnerskim gradovima i opštinama u želji da podstakne proizvodnju „zelene“ energije u njima.



Zelene fabrike na krovovima

Srbija će do kraja ove godine imati više od 150 megavata iz solarnih elektrana, što je povećanje od oko 7,5 puta za samo 24 meseca. Jedan deo dolazi i od kupaca-proizvođača električne energije, tzv. prozjumera. Na krovovima mnogih kuća i kompanija instalirani su solarni paneli koji vlasnicima omogućavaju proizvodnju jeftinije "zelene" struje za sopstvene potrebe. Takođe, započeto je postavljanje solarnih panela i na ustanovama od javnog značaja, a kompanija NIS pruža podršku u ovom segmentu, budući da je u tu svrhu ove godine u okviru aktuelnog javnog konkursa „Zajednici zajedno“ izdvojila sredstva u iznosu od 144,5 miliona dinara.