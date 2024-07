"ZELENA" ENERGIJA ZA SIGURNOST SNABDEVANJA: U organizaciji "Novosti" u četvrtak se održava "Forum 02." na temu korišćenja obnovljivih izvora

PANEL "Forum 02. Zelena energetika - za održiviju budućnost", na kojem će predstavnici struke, privrede i Vlade govoriti o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE), koji postaju sve značajniji segment energetskog miksa za dobijanje struje, biće održan 25. jula u Botaničkoj baši.

Foto: Novosti

Ovo je druga u nizu diskusija o važnosti održivog razvoja koju organizuje kompanija "Novosti", jedna od najuglednijih i najuticajnijih medijskih kuća na Balkanu, a sa željom da doprinese jačanju svesti javnosti o ovoj temi, odgovornom odnosu prema prirodnim resursima, kao i iznalaženju najboljih rešenja, i za građane i za industriju, u sprovođenju zelene tranzicije i unapređenju zaštite životne sredine.



Učesnici panel - diskusije "Forum 02." Sara Pavkov, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Milan Macura, posebni savetnik ministarke rudarstva i energetike, Ivan Dmitriev, direktor Funkcije za HSE kompanije NIS i profesor Mašinskog fakulteta Miloš Banjac govoriće o značaju OIE u postizanju karbonske neutralnisti, kao i izazovima koji stoje na tom putu.

U Nacrtu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, o kojoj je javna rasprava upravo započela 15. jula, navodi se da je korišćenje OIE, posebno vetra i sunca, za proizvodnju električne energije ključna pretpostavka energetske tranzicije. Uz korišćenje hidroenergetskog potencijala, kako se dodaje, to je osnova za postepenu dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora i očekivani prestanak korišćenja uglja za proizvodnju struje do 2050. godine.

Profesor Miloš Banjac u svom uvodnom izlaganju objasniće zbog čega korišćenje OIE, ne samo da utiče na smanjenje emisije ugljen-dioksida i dugih zagađujućih čestica i gasova, nego u strateškom smislu doprinosi energetskoj nezavisnosti i povećanju sigurnosti snabdevanja naše zemlje. S obzirom na to da je proizvodnja struje iz OIE skupa, profesor će govoriti i o najnovijim trendovima u kretanju cena kada je u pitanju solarna tehnologija, kao i da li će u budućnosti energija sunca biti pristupačnija i postati sastavni deo našeg života.

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sara Pavkov govoriće o značaju obnovljivih izvora energije u kontekstu zaštite životne sredine i procesima zelene tranzicije, kao i doprinosu Ministarstva većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

Predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, Milan Macura, ukazaće na koji način država kroz unapređenje zakonske regulative olakšava investiranje u obnovljive izvore i njihovo korišćenje. Imajući u vidu da su reverzibilne hidroelektrane vrlo bitna karika u upotrebi OIE za proizvodnju struje, jer predstavljaju skladišta energije i imaju veliku ulogu u balansiranju elektroenergetskog sistema, šira javnost će imati priliku da čuje i o najznačajnijim projektima države u toj oblasti, a to su izgradnja RHE "Bistrica" i RHE "Đerdap 3". Osim toga, među prioritetima je i gradnja samobalansiranih solarnih elektrana od jednog gigavata, a biće reči i o drugim projketima, od kojih su neki i u naftnom sektoru.

Prošle su dve godine od uvođenja koncepta kupca-proizvođača električne energije, tzv. prozjumera. Instaliranje solarnih panela na krovovima omogućava proizvodnju jeftinije "zelene" struje za sopstvene potrebe. To su uradila mnoga domaćinstva i kompanije koje su prepoznale ovu prednost, a započeto je postavljanje ovih elektrana i na javnim ustanovama. Kakvi su rezultati u ovoj oblasti ukazaće Milan Macura, a Ivan Dmitriev će o tome govoriti iz ugla kompanije NIS. S obzirom na to da NIS realizuje program izgradnje solarnih elektrana na svojim objektima, on će prezentovati efekte tih investicija. Osim toga, Dmitriev će predstaviti i na koji način NIS integriše brigu o životnoj sredini u svoje proizvodne procese, kakvu podršku pruža partnerskim gradovima i opštinama u želji da podstakne proizvodnju "zelene" energije u njima, ali i kako povećanje udela OIE na nacionalnom nivou utiče na poslovanje i dugoročnu strategiju kompanije.

Vizija čistije energetike

Cilj je da Republika Srbija do 2050. godine ostane energetski bezbedna i da njen energetski sektor u najvećoj mogućoj meri bude ugljenično neutralan. To je, kako se navodi u Nacrtu stretegije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. sa projekcijama do 2050. godine, vizija čistije, efikasnije, tržišno i socijalno utemeljene energetike, koja se propulzivno razvija i predstavlja okosnicu tehnološkog, ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja.

- To je vizija energetskog sektora koji insistira na energetskoj efikasnosti i korišćenju OIE, na sigurnom snabdevanju svim vidovima energije, koji obezbeđuje pristupačnu energiju za privredu i stanovništvo, nova, "zelena" radna mesta vezana za istraživačku delatnost, tehnološki razvoj, preduzetništvo i inovacije, razvoj energetskih usluga, podiže konkurentnost privrede i obezbeđuje uslove za intenzivno smanjenje energetskog siromaštva - ističe se u dokumentu.