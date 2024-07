VELIKI OBLAK SE KREĆE PREMA SRBIJI: Evo koje delove zemlje će pogoditi oluja, i kada stiže u Beograd - Moguće i formiranje pijavica

METEOROLOG amater Ivan Ristić najavio je danas da nas od sledeće srede čekaju znatno prijatnije temperature, ali i veoma nestabilno vreme.

Foto: Profimedia

Destabilizacija vremena u Srbiji kreće već sutra, kada će veliki oblak krenuti sa zapada i kretati se prema severu i istoku, najavljuje Ristić.

- Završava se toplotni talas, a kada je on pri kraju uvek kreću oluje. Od sutra se vreme menja kod nas. Stvoriće se linija olujne nestabilnosti na potezu Tuzla, Loznica, Valjevo. U pitanju su višećelijske oluje, ali brzina vetra može dostići do 120 km/h - kaže Ivan Ristić.

Navodi da je problem kod ovako jakog vetra taj što on kreće odmah.

Sutra u 17 nevreme u Beogradu

- Imate mirno sve, ništa se ne dešava i samo odjednom grune taj vetar od 100 km/h. Dakle sutra popodne nevreme prvo kreće duž linije Tuzla, Loznica, Valjevo i ide dole prema Zlatiborskom i Raškom okrugu i premešta se prema istoku i severoistoku. U Beogradu očekujemo nevreme oko 17 časova, prema današnjim modelima - ističe Ristić.

Veliki oblak koji će se kretati sa zapada, preko Beograda nastaviće prema severu i istoku i zahvatiće i oblasti nešto severnije od Novog Sada. Samo krajnji sever Vojvodine ostaće bez kiše, navodi Ristić.

- Biće dosta grada u pojedinim mestima, ali će ova struja oblaka rashladiti malo, i spustiti temperaturu na oko 30 stepeni. Osveženje će ići postepeno i to na svaka dva dana, zaključno sa sredom, kada će doći taj sveži vazduh sa zapadne Evrope i Atlantika, koji će proći kroz Bečka vrata. Od srede i četvrtka biće osetniji pad temperature, kretaće se između 26 i 30 stepeni, pašće i jutarnja temperatura, pa tako u Beogradu u četvrtak i petak budemo imali jutarnju temperaturu oko 16, 17 stepeni - najavljuje meteorolog Ristić.

Prete nam i pijavice sa Jadrana

Napominje i da glavnina svežeg vazduha u našu zemlju stiže u sredu. Ističe i da je ove godine oboren rekord kada je u pitanju dužina trajanja toplotnog talasa.

- Dve nedelje imali smo u kontinuitetu vrelo vreme i temperature blizu 40 stepeni! Takođe, ne ide nam na ruku ni to što je Mediteran zagrejan. More je juče dostiglo skoro 31 stepen. Ono što je problem kada dolaze te oluje sa zapada i severozapada, jeste mogućnost da se razviju pijavice iznad severnog i srednjeg Jadrana, koje dodatno jačaju te oluje. One su gorivo za oluje, koje zbog njih mogu biti mnogo jače. Nadam se da ih neće biti, ali mape za sutra i nisu baš ohrabrujuće - kaže meteorolog Ristić.

(TV Prva)