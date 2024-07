U AVGUSTU NAS ČEKA DO 24 TROPSKA DANA: Dugoročna prognoza direktora RHMZ-a

DIREKTOR RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić naveo je da se u narednom periodu očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa uz povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava pljuskova s grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar.

- Maksimalne temperature danas će biti od 33 do 37 stepeni, a od petka do kraja sedmice u većini mesta od 31 do 36. U urbanim sredinama i dalje se očekuju tropske noći. Na početku treće dekade jula najnestabilnije vreme prognozira se za ponedeljak, 22. jul, i sredu, 24. jul, uz dodatni pad temperature, koja će se u većini mesta kratkotrajno vratiti u interval od 28 do 32 stepena. Nakon 25. jula pretežno sunčano, uz ponovni manji porast temperature, koja će do kraja meseca biti u intervalu od 30 do 35 stepeni - naveo je Nikolić i dodao:

- U avgustu se očekuje izraženo pozitivno odstupanje temperature uz deficit padavina. Prognozirano pozitivno odstupanje temperature iznosi plus dva stepena u odnosu na referentni klimatološki period 1991-2020. godine, a očekivana srednja maksimalna vrednost biće od 31 do 33 stepena u nižim predelima. Prognozira se od 15 do 24 tropskih dana s maksimalnom temperaturom od 30 stepeni ili većom. Ukupna količina padavina biće ispod proseka.

Nikolić navodi da će toplotni talasi u kombinaciji sa deficitom padavina i dalje predstavljati značajan rizik od pojave šumskih požara i drugih oblika vatre na otvorenom prostoru.

