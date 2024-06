ODUZIMANJE TABLICA ZBOG NEPROPISNOG PARKIRANJA: Srbi nezadovoljni tretmanom u Grčkoj - evo šta kaže zakon

"Pefkohori. Glavno šetalište. Policajci skidaju tablice za nepropisno (bahato) parkiranje", napisao je jedan korisnik društvenih mreža u okviru FB grupe "Grčka - grupa za turiste".

Ono što je dodatno pojasnio kroz objavu jeste da je parking u Pefkohoriju besplatan, i da ga u ovom delu godine i dalje ima.

"Nisu ovde problem policajci nego rumunski indijanci. Parking u Pefkohoriju je besplatan. U ovom periodu može lako da se nađe. Ali nema ga na šetalištu i ispred Bakalisa", dodao je.

Srbi negoduju

Međutim, pojedinim Srbima ovaj čin policajaca iz Grčke nije baš lepo "legao" i to toliko da su stali na stranu bahatih vozača.

"A da se potrude da obezbede parking za goste a ne samo da uzmu pare, što za smeštaj, što za hranu, pa još i tablice da skinu i to da naplate. Postali su jako drski uglavnom prema našim iz bivše Jugoslavije, dok im se Nemci parkiraju po plaži gde jedu, piju i redovno ostavljaju smeće za sobom. Posle smo mi paradajz turisti, a potrošimo hrpu para na sve i svašta", napisala je gospođa iz Srbije po imenu Bosa.

Ipak, sledeći komentar je bio na strani zakona, i protiv bahatog parkiranja.

"Misle ako imaju pare da su iznad zakona, e neće da može. Skidaj, policijo!", napisao je drugi Srbin, očigledno na strani policije.

Gde se parkirati u Pefkohoriju?

Sem na glavnoj ulici gde postoji mogućnost parkiranja, parking mesto možete potražiti u ulicama iznad njega, konkretno oko starog trga i u ulicama paralelno sa glavnom saobraćajnicom.

Takođe, postoje i sporedne uličice gde je dozvoljeno parkiranje, ukoliko nije navedeno drugačije znakom na kapiji ili kući.

Sem parkiranja na ulici, na dva mesta postoji i privatni parking koji se plaća.

Šta kaže zakon o parkiranju u Grčkoj?

Sem tablica koje se skidaju na mestu, nepropisno parkiranje uticaće i na vaš novčanik.

U zavisnosti gde ste nepropisno parkirali, policija može da vam napiše kaznu od 40 do 80 evra. Takođe može doći do oduzimanja vozačke dozvole na deset dana, dok saobraćajnu zadržavaju i do dvadeset.

Ukoliko parkirate na mesto predviđeno za lica sa invaliditetom, novčani deo kazne iznosi 150 evra, a vozačka i saobraćajna vam se oduzimaju na deset dana.

Grčki policajci mogu napisati novčane kazne, ali nisu ovlašćeni da ih naplaćuju. Kazna se mora platiti u ekspozituri pošte (ELTA) ili banke u roku od 10 dana.

