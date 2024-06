RHMZ SE OGLASIO RANO JUTROS: Čekaju nas vreli dani i tropske noći, spremite se za toplotni talas

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod saopštio je rano jutros da Srbiju narednih dana čekaju veoma topli dani. Kako se navodi u njihovoj najavi do kraja sedmice biće pretežno sunčano i sve toplije.

Foto: Shutterstock

Ponegde je moguća pojava male ili umerene oblačnosti.

- Maksimalne temperature danas (7. jun) od 30 do 33 °S, u subotu (8. juna) od 30 do 34 °S, a u nedelju i ponedeljak (9-10. juna) od 32 do 36 °S. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda.

U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo. Pojava pljuskova i grmljavina biće veoma retka (izolovana) - pojasnili su iz RHMZ-a.

Aktuelno je i hidrološko upozorenje:

- Na Dunavu vodostaji će biti u većem porastu i preći će granice redovne odbrane od poplava: kod Bezdana i Novog Sada 8. juna, kod Apatina 9. juna, kod Bačke Palanke 10. juna i kod Bogojeva, Slankamena i Titela 11. juna - navodi se na sajtu.

