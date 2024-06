STIŽU NAM TROPSKE TEMPERATURE: Evo kakvo nas vreme danas očekuje i šta donosi vikend pred nama

VREMENSKA prognoza za četvrtak, 6. jun 2024.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturama do 31 stepen.

U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab, promenljiv vetar, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 30 stepeni.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature danas (6. juna) od 29 do 31 °S, u petak i subotu (7-8. juna) od 30 do 33 °S, a u nedelju i ponedeljak (9-10. juna) od 32 do 36 °S. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda.

