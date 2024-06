POOŠTREN EPIDEMIOLOŠKI NADZOR ZBOG OPASNE ZARAZE Oglasio se "Batut": Svi novi slučajevi iz Beograda, ispituju se kontakti

MALE boginje još ne jenjavaju u Srbiji. U poslednjih sedam dana morbile su potvrđene kod još osam osoba u našoj zemlji, i svi su iz Beograda, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Foto Shutterstock

Po njemu, od početka godine, a zaključno sa 2. junom, male boginje su dijagnostikovane kod ukupno 114 osoba. U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. februara, a tako će biti sve do isteka perioda dvostruke inkubacije nakon poslednjeg registrovanog slučaja malih boginja.

Najnoviji izveštaj pokazuje i da je povećan broj sa komplikacijama u vidu upale pluća, sa 5 na 7.

Gradovi i okruzi u kojima su potvrđene male boginje

U Beogradu najviše obolelih

U Beogradu je registrovano 76 slučajeva morbila u okviru epidemije koja je prijavljena 22. februara. Pored toga morbili su potvrđeni i kod jednog deteta sa teritorije Republike Srpske. Među obolelima je 21 dete mlađe od šest godina. Komplikacija u vidu upale pluća bila je prisutna kod sedmoro obolelih.

Novi Sad

U Novom Sadu registrovana su četiri potvrđena slučaja morbila - 13. februara, 23. aprila, 16. maja i 20. maja.

Obolele osobe su starije od 30 godina, pri čemu je jedna nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine sa komponentom protiv morbila, a tri su nepoznatog vakcinalnog statusa.

Stara Pazova

Jedan slučaj malih boginja potvrđen je 20. februara 2024. godine kod deteta sa teritorije Sremskog okruga (Stara Pazova), koje je u drugoj godini života i nije vakcinisano.

Severnobanatski okrug

Kod nevakcinisanog deteta od 13 meseci, male boginje su potvrđene 25. februara.

Bor

Morbile su dijagnostikovane 29. februara kod osobe uzrasta 41 godinu sa teritorije Bora, koja je nepotpuno vakcinisana jednom dozom vakcine koja sadrži komponentu protiv morbila.

Kolubarski okrug

Na teritoriji Kolubarskog okruga registrovana su četiri potvrđena slučaja morbila.

Dva slučaja registrovana su na teritoriji Valjeva, a dva na teritoriji Mionice gde je prijavljena porodična epidemija 2. aprila 2024. godine.

Sve obolele osobe su starije od 25 godina, pri čemu su dve vakcinisane sa dve doze vakcine koja sadrži komponentu protiv morbila, jedna nepotpuno vakcinisana sa jednom dozom vakcine, a jedna je nepoznatog vakcinalnog statusa.

Kod jedne obolele osobe došlo je do komplikacije u vidu upale pluća.

Vranje

Male boginje su registrovane kod dve osobe starije od 40 godina.

Jedan laboratorijski potvrđen i jedan epidemiološki povezan sa potvrđenim slučajem, u okviru porodične epidemije koja je prijavljena 11. aprila 2024. godine.

Obolele osobe su starije od 40 godina i nepoznatog su vakcinalnog statusa.

Južnobanatski okrug

Na teritoriji Južnobanatskog okruga 18. aprila 2024. godine prijavljena je epidemija u okviru koje je registrovano deset potvrđenih slučajeva morbila. Obolele osobe su uzrasta od 15 do 48 godina, pri čemu su tri potpuno vakcinisane sa dve doze vakcine sa komponentom protiv morbila, četiri su nevakcinisane, a tri su nepoznatog vakcinalnog statusa.

Niš

U Nišu je od malih boginja obolelo 9 osoba, kod sedmoro nevakcinisane dece uzrasta od 15 meseci do četiri godine i dve odrasle osobe starije od 45 godina nepoznatog vakcinalnog statusa.

Dva slučaja registrovana u okviru porodične epidemije koja je prijavljena 24. aprila 2024. godine, a sedam u okviru epidemije u predškolskoj ustanovi koja je prijavljena 4. maja 2024. godine.

Novi Pazar

I u Novom Pazaru je prijavljena epidemija zbog ove zarazne bolesti i to 7. maja 2024. Obolele su tri osobe, nevakcinisane, uzrasta od 15 meseci do četiri godine.

Loznica

Deca od dve i 7 godina obolela su u Loznici, 15. i 17. maja 2024. godine.

Dve uzrasne grupe na udaru

Inače, najveći broj slučajeva morbila registrovan je u uzrasnim grupama od jedne do četiri godine, i od 40 do 49 godina.

"Batut" podseća i da "imajući u vidu navedene okolnosti, period zaraznosti, sezonost, ostvarene kontakte, mere pooštrenog nadzora treba sprovoditi do daljeg, odnosno najmanje do isteka perioda dvostruke maksimalne inkubacije od poslednjeg registrovanog slučaja, a u skladu sa procenom epidemiološke situacije u žarištu epidemije u Srbiji.

Kovid uticao na povećanje malih boginja

Pandemija koronavirusa, odnosno primena medicinskih i nemedicinskih mera prevencije, nesumnjivo je uticala i na kretanje drugih zaraznih bolesti, uključujući i male boginje, na teritoriji Evrope. Prema podacima SZO beleži se porast broja slučajeva morbila tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, čak 30 puta. Zaključno sa oktobrom 2023. godine registrovano je preko 30.000 slučajeva u 40 od 53 zemlje Evropskog regiona SZO, sa oko 21.000 hospitalizovanih i pet smrtnih ishoda u dve zemlje.

Morbile se prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba, kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana.

Simptomi

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do:

pojave povišene telesne temperature

sekrecije iz nosa

kašlja

konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci).

Nabrojani simptomi malih boginja traju 2 do 4 dana, posle čega dolazi do:

skoka telesne temperature (preko 40 °C)

pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu

ospe se potom šire na trup i ekstremitete

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije (kada je još uvek bez tegoba), 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe, objašnjavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Upravo je to najopasnije, jer osoba širi virus a da toga nije ni svesna!

Komplikacije

Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su:

zapaljenje pluća (pneumonija)

zapaljenje srednjeg uha

dijareja

zapaljenje mozga

gubitak vida

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1.000 obolelih sa navedenom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

Male boginje jedne su od najzaraznijih infekcija, uspešno se preveniraju MMR vakcinom.

(Blic)