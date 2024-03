SAHRANJENA ŽANA OKUKA: Nepregledna kolona ljudi i neizmerna tuga za večni počinak (FOTO/VIDEO)

RODITELjI su posebno zabrinuti kada njihovo dete plače, i koliko god da je to normalna reakcija, stručnjaci ipak podsećaju da ne treba svaki plač shvatiti odmah kao nešto ozbiljno i da je kod beba apsolutno normalan. Međutim, već neko vreme svedočimo da roditelji pribegavaju lekovima na svoju ruku, te tako deci, bez odobrenja doktora, daju razne lekove kao prvu pomoć, a ne shvataju koliko je to ozbiljno, dok sa druge strane doktori apeluju da to nikako ne treba raditi.