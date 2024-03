ZA RETKE BOLESTI SRBIJA ULAŽE 200 MILIONA EVRA DO 2027: Između 300 i 400 miliona ljudi traže pomoć, dijagnoza je ključna

U AMBASADI Japana u Beogradu danas je održan skup posvećen retkim bolestima, a ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović poručila je da Vlada Srbije prepoznaje značaj nauke i inovacija kada je reč o retkim bolestima kao i da je plan da Srbija do 2027. godine uloži 200 miliona evra u te svrhe.

Foto Tanjug

- Srbija i Vlada Srbije prepoznaju značaj nauke, inovacija i saradnje sa kompanijama kada je reč o retkim bolestima. Ulaže se sve više sredstava, 2014. godine 130 miliona dinara, do preko sedam milijardi dinara ove godine, a do 2027. godine planiramo da dođemo do iznosa od 200 miliona evra, rekla je ona.

Begović je rekla da bez obzira što su retke, procene su da između 300 i 400 miliona ljudi na planeti boluje od jedne od devet do 10 hiljada retkih bolesti.

- Ono što je ključno jeste da 80 odsto ovih bolesti ima genetsku osnovu, samim tim često se ispoljava rano u detinjstvu, predstavlja zaista veliki problem i za pacijente i za njihove porodice i veliko opterećenje za zdravstveni sistem zato što je dijagnostika retkih bolesti izuzetno kompleksna, rekla je Begović.

Dodala je da za neke od retkih bolesti postoje tretmani, ali da je bitno da na vreme krenu da se daju pacijentima.

- Kada pričamo o retkim bolestima, ključni momenat je dijagnostika koja treba da bude efikasna, precizna i da se u što kraćem vremenskom periodu da prava dijagnoza pacijentu, rekla je ona i dodala da tu leži velika šansa za inovacije.

Prema njenim rečima, bez obzira na veliku stručnost lekara teško se dolazi do dijagnoze te bi upotreba veštačke inteligencije u kombinaciji sa kliničkom slikom, u kombinaciji sa genetskim podacima, skratila vreme i dala novu šansu pacijentima.

Podsetila je i da je prošle godine je Vlada Srbije sa kompanijom Takeda, uz veliku podršku japanske ambasade i naroda Japana, potpisala ugovor o saradnji kako da se unapredi dijagnostika retkih bolesti u Srbiji upotrebom novih tehnologija, kombinacijom sekvenciranja, veštačke inteligencije i stručnosti lekara.

Foto: J.S.

Begović je zahvalila kompaniji Takeda i japanskoj ambasadi koja je, prema njenim rečima, prva prepoznala značaj BIO4 kampusa. Ambasador Japana u Srbiji Akiro Imamura rekao je da je održavanje konferencije o retkim bolestima koje se održava u Beogradu, izuzetno važno posebno zbog podizanja svesti o ovim oboljenjima, kao i poteškoćama koje pogađaju obelele i njihove porodice.

On je zahvalio supruzi predsednika Srbije Tamari Vučić kao i ministrima koji su pokazali veliku podršku u oblasti ovih komplikovanih oboljenja i pokazali veliku posvećenost.

- Zbog poteškoća koje su povezane sa retkim bolestima Japan je usvojio zakon o specijalnoj podršci pacijentima sa retkim bolestima u 2014. pre gotovo 10 godina, i ovaj zakon predstavlja posebnu podršku i promoviše istraživanje i razvoj mogućih lekova i novih dijagnostičkih metoda za ove bolesti, rekao je Imamura.

- Takeda učestvuje u ovim istraživanjima kao jedna od najvećih farmaceutskih kompanija u svetu rekao je Imamura i pozdravio odluku koju je ta kompanija donela da učestvuje u srpskom projektu BIO4 kampus. Japan je blizak partner Srbije u promociji veštačke inteligencije, dodao je Imamura, posebno nakon što se Srbija pridružila svetskom partnerstvu u veštačkoj inteligenciji 2022. godine tokom Samita u Tokiju.

Stefan Firs iz kompanije "Takeda" rekao je da je za dijagnostikovanje pojedinih retkih bolesti potrebno i do šest godina, a da postoji više od 6.000 njih.

- Kod nekih pacijenata je potrebno i da se uradi 17 medicinskih intervencija dok se ne utvrdi prava dijagnoza, rekao je on.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Dodao je da je iz tog razloga potrebno mnogo finasijskih sredstava za lekove i naveo primer Velike Britanije u kojoj je za lečenje retkih bolesti izdvojeno tokom prethodnih 10 godina 34 miliona britanskih funti.

Firs je zaključio da je iz tih razloga izuzetno značajno što su retke bolesti u Srbiji prepoznate i što se u njihovom lečenju napreduje na svim poljima. Nakon otvaranja skupa održan je panel o retkim bolestima na kojima su se, pored ostalih, obratili supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, ministarka za brigu o porodici Darija Kisić, ministarka zdravlja Danica Grujičić.

