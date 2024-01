REVIZORI TRAŽE SMENU DIREKTORA: Krivična prijava odbačena. Vujić: Novac isplaćen kadrovima na obuci

DRŽAVNA revizorska institucija (DRI) sprovela je reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Pravosudne akademije u Beogradu za 2020. i 2021, i utvrdila nepravilnosti koje je Akademija morala da ispravi. Budući da do ispravki, kako su naveli, nije došlo, DRI je Upravnom odboru Pravosudne akademije podnela zahtev za razrešenje odgovornog lica, odnosno direktora Nenada Vujića, a o teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja obavestila je i Narodnu skupštinu.

Osim toga DRI je, u novembru prošle godine, podnela krivičnu prijavu protiv Vujića zbog navodnog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava, koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo kao neosnovanu.

U obraćanju DRI navodi se da je revizor utvrdio kako Pravosudna akademija teško krši obavezu dobrog poslovanja, jer nije otklonila značajne nepravilnosti vezane za isplatu plata, dodataka, naknada i pripadajućih socijalnih doprinosa korisnicima početne obuke kojima je radni odnos na određeno vreme u Pravosudnoj akademiji trajao duže od propisanih 30 meseci. Pravosudna akademija je vršila isplatu plata korisnicima početne obuke i pošto su tu obuku završili, a radni odnos im je posle obuke produžavan na određeno vreme više puta po šest meseci. U 2021. godini utvrđen je iznos nepravilnosti od 86.149.000 dinara, u 2022. od 96.712.000 dinara, a od decembra 2022. godine do septembra 2023. - 80.682.000 dinara.

Kako je direktor Nenad Vujić potvrdio za "Novosti", problem je nastao kada je Ustavni sud 2014. proglasio neustavnim davanje prednosti kandidatima koji su završili početnu obuku prilikom izbora za sudsku, odnosno tužilačku funkciju. Međutim, Zakonom nije rešeno pitanje položaja polaznika po završetku obuke, a u čiju obuku su uložena sredstva iz budžeta.

- Obuka traje ukupno 30 meseci i za to vreme polaznici rade kod mentora u sudovima i tužilaštvima. Budući da je uslov za upis na Pravosudnu akademiju položen pravosudni ispit, to znači da su ovi ljudi pre toga negde imali zasnovan radni odnos, koji su, po zakonu, morali da prekinu. Zakon ne predviđa mogućnost neplaćenog odsustva. U njih je tokom obuke uložen veliki novac i po završetku obuke nastavili su da rade u tužilaštvima i sudovima, koji imaju problema sa manjkom kadrova - objašnjava Vujić.



Međutim, s obzirom na to da su izbori za sudije i tužioce relativno retki, javio se problem. Sudovima je bilo važno da ih zadrže kao kvalitetan kadar do izbora. U suprotnom, svršeni polaznici prešli bi u advokaturu, pa bi uložen novac bio bačen, a pravosuđe bi ostalo s manjkom kadrova. Ovaj stav Pravosudne akademije podržao je i Visoki savet sudstva i postignut je dogovor da se njihove plate isplaćuju i dalje na ime dodatnih obuka preko Pravosudne akademije, sve do izbora na sudijsku, tj. tužilačku funkciju. O ovome je Pravosudna akademija obavestila DRI još pre dve godine.