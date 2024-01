UKLJUČEN ŽUTI METEOALARM: Prognoze stručnjaka - Polarni talas stigao u Srbiju, evo kakve nam temperature donose dani pred nama

NOVA radna nedelja donosi nam prvi sneg ove godine, doduše simbolične visine. U narednim satima očekuje se između pet i 20 centimetara belog pokrivača, najavila je meteorološkinja Milena Ćirković.

Foto: J.S.

Kako kaže, u celoj Srbiji danas se očekuje sneg i formiranje istog. Iz tog razloga je uključen žuti meteoalarm, koji je najniži od svih. Putevi će biti klizavi, zato je oprez neophodan.

- Hladnoća nam ovog puta stiže u sklopu polarnog talasa koji je prošle nedelje zahvatio Rusiju. Kod nas će temperature biti dosta blaže, oko nule u najtoplijem delu dana - rekla je Ćirković.

Foto: Novosti

U danu pred nama oblačno sa susnežicom i snegom.

Do kraja dana u većini mesta formiraće se manji snežni pokrivač, visine do 10 centimetara. Osećaju zime u prilog će ići i severac koji će duvatim umerenim do jakim intenzitetom.

- Kada je reč o temperaturi, biće niža nego juče, a opet najviša u toku ove nedelje. Danas od minus jedan do plus dva stepena u najtoplijem delu dana - rekla je Ćirkovićeva za Juronjuz Srbija.

Foto: Tanjug

Slede ledeni dani

U nastavku nedelje slede ledeni dani. Ona objašnjava da to znači da temperatura u narednim periodu neće prelaziti nulu ni tokom najtoplijeg dela dana.

Sneg će padati još sutra, i to sve manje i manje, zatim od srede suvo i sunčano i veoma hladno. Vidljivost će od srede biti veoma dobra, kao jedna od glavnih karakteristika hladnih vazdušnih masa koje stižu sa severa.

