HITNO: Upozorenje MUP-a vozačima u Srbiji

U SRBIJI se u narednim danima očekuju veće snežne padavine, a iz MUP-a apeluju na vozače da adekvatno pripreme vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu.

Foto Tanjug/AP

- U uslovima kada su na putu sneg, led ili poledica, obavezno je korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 milimetra, dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg ili drugi uređaji za povećanje trakcije -poručio je MUP.

Dodaju da zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju vozači treba da prilagode brzinu kretanja vremenskim uslovima, drže veće odstojanje i poštuju saobraćajne propise.

U Srbiji sutra ledeni dan

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološog zavoda, biti ledeni dan, a dnevna temperatura u većini mesta biće ispod nula stepeni Celzijusa. Tokom dana oblačno, ujutru i pre podne mestimično slab sneg, posle podne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, posle podne na severu i istoku slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od minus 3 do 1 stepen Celzijusa. U Beogradu sutra ledeni dan, ujutru slab do umeren mraz, a dnevna temperatura ispod nule.