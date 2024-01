DIVAN GEST I VELIKA RADOST ZA MALIŠANE: Patrijarh Porfirije podelio paketiće deci bez roditeljskog staranja (FOTO)

NjEGOVA svetost patrijarh srpski g. Porfirije podelio je 3. januara 2024. godine, na svečanosti u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru, božićne poklon-paketiće deci bez roditeljskog staranja iz Doma u Zvečanskoj, učenicima škola pri beogradskim bolnicama i mališanima iz višedetnih porodica.

Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke već šest godina organizuje božićno darivanje uz nesebičnu pomoć gđe Katarine Fenslou iz Čikaga, koja je sa svojom humanitarnom organizacijom „Naši Srbi“ obezbedila poklone za mališane.

Svečanoj dodeli paketića prisustvovao je i preosvećeni episkop toplički g. Petar, koordinator Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. Tom prilikom, patrijarh Porfirije je istakao:

– Radujemo se svi što smo ovde u hramu posvećenom Svetom Savi, koji je naš zastpunik pred Bogom. On se moli za nas i pomaže nam da budemo svakog dana sve bolji i bolji, da budemo dobri prema svojim mamama i tatama, prema braći i sestrama, rođacima i komšijama, da budemo dobri prema svima. I Sveti Sava se, kao i mi, uvek raduje najvećem, najlepšem i najuzvišenijem događaju, a to je Rođenje Hristovo. Najveći dar koji mi kao ljudi, kao deca i kao odrasli, imamo jeste Rođenje našeg Gospoda Isusa Hrista, ali najveći naš dar Bogu Isusu Hristu jeste da budemo dobri, da se trudimo da budemo dobri, da imamo razumevanje između sebe. Vi, deca, za nas ste, upravo zbog toga što je i Isus Hristos među nas došao kao dete, najveći dar - kazao je on ovom prilikom.

