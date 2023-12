NE KREĆITE NA PUT BEZ ZIMSKE OPREME, ALI I STRPLJENJA: Na pojedinim graničnim prelazima čeka se i do sat vremena

SNEG koji je tokom noći padao promenljivim intenzitetom nakratko je usporio saobraćaj na putu koji od Zlatibora i Borove Glave vodi ka Novoj Varoši.

Foto: Printskrin

Meteorolozi su i za danas najavili sneg na planinama, pa se savetuje oprezna vožnja uz obavezno korišćenje zimske opreme, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, putnička vozila na Gradini, na izlazu iz Srbije, zadržavaju se 60 minuta.

Teretna vozila se na graničnom prelazu Šid, na ulazu, zadržavaju 30 minuta.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš radiće u vremenu 07-24 časa, svakog vikenda (petak, subota i nedelja), od 15. decembra 2023. do 14. januara 2024. godine. Granični prelaz Rastina – Bačsentđerđ radiće u vremenu 07-24 časa do 23. decembra 2023. godine (subota) i od 05. januara (petak) do 07. januara (nedelja) 2024. godine. Granični prelaz Bački Vinogradi – Ašothalom radiće u vremenu 07-22 časa, svakog vikenda (petak, subota i nedelja), od 15. decembra 2023. do 16. jnaura 2024. godine. Granični prelaz Horgoš-2 radiće do 31. januara 2024. godine od 00-24 časa, piše Tanjug.

