VOZAČI, OPREZ U SAOBRAĆAJU: Veoma opasna pojava do kraja dana pogađa ove delove Srbije

NA području Srema, severa Bačke i Banata maglovito se danas očekuje tokom celog dana, uz znatno hladnije vreme u odnosu na ostale predele Srbije. Temperatura će se kretati od 0 do 4°C, a među najhladnijim gradovima biće Sombor, Subotica, Kikinda, Sremska Mitrovica i mnogi drugi predeli u Vojvodini.

Foto: N.Živanović

U ovim predelima magla će veoma smanjivati vidljivost, uglavnom na 200 do 500 metara, lokalno i na 50 do 100 metara, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez i smanjena brzina kretanja, kao i da se vožnja prilagodi uslovima u saobraćaju i vremenskim uslovima.

U ostalim predelima Srbije je znatno sunčanije, uz umerenu oblačnost, a i toplije je, uz temperature od 6 do 12°C.

Zbog temperaturne inverzije, danas je na planinama toplije nego u nizijama, pre svega u Vojvodini, pa dok Kopaonik meri 7°C, Sombor i Kikinda mere 0°C, a Subotica 1°C. Istovremeno, dok Požega i Sjenica mere 4°C, na Zlatiboru je kao i na Kopaoniku 7°C, tako da danas u mnogim predelima Srbije temperatura raste sa porastom visine.

Danas je najtoplije na jugoistoku Srbije, u Dimitrovgradu je 12°C.

Snežnog pokrivača ima samo na višim planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine i to uglavnom od 2 do 20 cm, na Kopaoniku i Staroj planini 20 do 25 cm, na Kukavici do 30 cm, a na Šar-planini i do jednog metra.

U toku večeri u centralnim, zapadnim i severozapadnim predelima Srbije ponegde se očekuju veoma slabe padavine. U noći ka četvrtku i u četvrtak ujutro i pre podne slaba kiša padaće u centralnim i zapadnim, a sneg u brdsko-planinskim predelima. Potom se očekuje delimično razvedravanje, pa će u četvrtak tokom dana biti promenljivo oblačno i još malo hladnije.

Prema vremenskoj prognozi, jugozapadni vetar u toku večeri biće u pojačanju, a tokom noći u Vojvodini naoblačenje sa kišom, uz veoma jak vetar. Maksimalna temperatura biće od 4°C na jugoistoku do 10°C na severu, u Beogradu do 8°C.

U petak kišovito i vetrovito, na planinama sa snegom.

Prvog dana vikenda prestanak padavina, pa se drugog dana vikenda očekuje sunčanije, a sledeće sedmice i toplije.

BONUS VIDEO: PARALISAN SAOBRAĆAJ OD NOVE VAROŠI PREMA ZLATIBORU - Sneg ne prestaje, oboreno drveće, kamioni stoje

(Telegraf.rs)