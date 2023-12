GRIPA SE ŠIRI SRBIJOM: Registrovan u prestonici i još tri okruga - ovo su saveti lekara kako da se sačuvate u ovim hladin danima

VIRUS gripa se širi u Srbiji. Po najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" on je do sada potvrđen u tri okruga - Južnobačkom, Kolubarskom i Mačvanskom, kao i u Beogradu.

Foto: Shutterstock

Uporedo sa njim raste i broj obolelih od oboljenja sličnih gripu.

- Najviše stope incidencije oboljenja sličnih gripu registrovane su u Braničevskom, Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, dok se najviše uzrasno-specifične stope beleže u uzrasnim grupama od 0 do 4 godine, i od 5 do 14 godina. U 48. izveštajnoj nedelji, od 27. novembra do 3. decembra 2023. prijavljeno 8797 slučajeva oboljenja sličnih gripu - navodi se u najnovijem izveštaju Instituta "Batut".

Kada je konkretno o gripu reč, do sada su potvrđeni pod tipovi virusi gripa AH1(pdm09) i AH3.

Virus gripa prisutan je u Srbiji od 9. novembra, do sada su potvrđena četiri slučaja obolevanja a direkor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije dr Mihailo Stjepanović rekao je nedavno da ove sezone možemo da očekujemo njegov jači udar, i napominje da bez obzira na njegovu prisutnost još nije kasno da se vakcinišemo.

Simptomi virusa gripa

Sezonski grip karakteriše klinička slika sa iznenadnim početkom povišene telesne temperature, kašljem koji je obično suv, glavoboljom, bolom u mišićima i zglobovima, malaksalošću, bolom u grlu i curenjem nosa.

- Kašalj može biti dugotrajan i da traje dve i više nedelja. Većina ljudi koji imaju grip se oporave unutar sedam dana od početka simptoma, ali grip može predstavljati i ozbiljno oboljenje sa teškom kliničkom slikom, kao i mogućim smrtnim ishodom, naročito kod osoba koje su u povećanom riziku od razvijanja teških formi bolesti ili komplikacija. Najučestalija komplikacija gripa je bakterijsko zapaljenje pluća - podsetili su ranije u "Batutu" za Telegraf.rs.

Mere prevencije

Pored vakcinacije, postoje i opšte preventivne mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa, kao što su:

- pokrivanje nosa i usta maramicom tokom kašljanja i kijanja nakon čega se upotrebljena maramica adekvatno odlaže,

- redovno pranje ruku vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja. Ukoliko voda nije dostupna, za dezinfekciju ruku se može upotrebiti sredstvo na bazi alkohola,

- izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta,

- izbegavanje kontakata sa bolesnim osobama,

- u slučaju obolevanja potrebno je ostati kod kuće i ne ostvarivati kontakte sa drugim ljudima.

