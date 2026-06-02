DA STOMAK VIŠE NE MUČI: Jedite ove namirnice i ublažite sindrom nervoznih creva (JELOVNIK)
U POSLEDNjIH nekoliko godina, FODMAP dijeta postala je jedna od najčešće preporučivanih strategija za ublažavanje problema sa varenjem.
Ovaj režim ishrane zasniva se na privremenom izbacivanju određenih vrsta ugljenih hidrata koji se teško vare i fermentišu u crevima, izazivajući nadimanje, gasove, bol i nelagodnost.
Naziv FODMAP potiče od početnih slova engleskih izraza - Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Praktično govoreći, FODMAP podrazumeva isključivanje fermentabilnih šećera koji se nalaze u brojnim svakodnevnim namirnicama - od mleka i pojedinog voća, do povrća poput luka i mahunarki. Kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom, a naročito onih kojima je dijagnostikovan sindrom iritabilnog creva, ovi sastojci mogu da budu glavni okidač tegoba.
Važno je da se naglasi da FODMAP nije trajna restrikcija, već kontrolisani režim koji se sprovodi u fazama - eliminacija, postepeno vraćanje namirnica i individualno prilagođavanje. Cilj nije odricanje, već prepoznavanje hrane koja organizmu prija i one koja izaziva probleme.
Ovo je primer petodnevnog jelovnika koji može da posluži kao orijentir svima koji žele da rasterete probavni sistem i uvedu red u ishranu:
Ponedeljak
Doručak: ovsena kaša sa bademovim mlekom, borovnicama i orasima
Užina: banana
Ručak: grilovana piletina, pirinač i tikvice
Užina: šaka badema
Večera: omlet sa spanaćem i bezglutenskim hlebom
Utorak
Doručak: jaja na oko, paradajz i bezglutenski tost
Užina: pomorandža
Ručak: losos sa krompirom i blitvom
Užina: jogurt bez laktoze
Večera: salata od tunjevine, krastavca i maslinovog ulja
Sreda
Doručak: čija puding sa bademovim mlekom i jagodama
Užina: kivi
Ručak: ćuretina na žaru, kinoa i šargarepa
Užina: orasi
Večera: supa od tikvica i kuvano jaje
Četvrtak
Doručak: palenta sa sirom bez laktoze
Užina: jagode
Ručak: juneće meso, pirinač i grilovani patlidžan
Užina: banana
Večera: salata sa piletinom i rukolom
Petak
Doručak: ovsena kaša sa jagodama i lanenim semenkama
Užina: mandarina
Ručak: riba sa krompirom i tikvicama
Užina: bademi
Večera: kajgana sa spanaćem
