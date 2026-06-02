DA STOMAK VIŠE NE MUČI: Jedite ove namirnice i ublažite sindrom nervoznih creva (JELOVNIK)

U POSLEDNjIH nekoliko godina, FODMAP dijeta postala je jedna od najčešće preporučivanih strategija za ublažavanje problema sa varenjem.

Ovaj režim ishrane zasniva se na privremenom izbacivanju određenih vrsta ugljenih hidrata koji se teško vare i fermentišu u crevima, izazivajući nadimanje, gasove, bol i nelagodnost.

Naziv FODMAP potiče od početnih slova engleskih izraza - Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Praktično govoreći, FODMAP podrazumeva isključivanje fermentabilnih šećera koji se nalaze u brojnim svakodnevnim namirnicama - od mleka i pojedinog voća, do povrća poput luka i mahunarki. Kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom, a naročito onih kojima je dijagnostikovan sindrom iritabilnog creva, ovi sastojci mogu da budu glavni okidač tegoba.

Važno je da se naglasi da FODMAP nije trajna restrikcija, već kontrolisani režim koji se sprovodi u fazama - eliminacija, postepeno vraćanje namirnica i individualno prilagođavanje. Cilj nije odricanje, već prepoznavanje hrane koja organizmu prija i one koja izaziva probleme.

Ovo je primer petodnevnog jelovnika koji može da posluži kao orijentir svima koji žele da rasterete probavni sistem i uvedu red u ishranu:

Ponedeljak

Doručak: ovsena kaša sa bademovim mlekom, borovnicama i orasima

Užina: banana

Ručak: grilovana piletina, pirinač i tikvice

Užina: šaka badema

Večera: omlet sa spanaćem i bezglutenskim hlebom

Utorak

Doručak: jaja na oko, paradajz i bezglutenski tost

Užina: pomorandža

Ručak: losos sa krompirom i blitvom

Užina: jogurt bez laktoze

Večera: salata od tunjevine, krastavca i maslinovog ulja

Sreda

Doručak: čija puding sa bademovim mlekom i jagodama

Užina: kivi

Ručak: ćuretina na žaru, kinoa i šargarepa

Užina: orasi

Večera: supa od tikvica i kuvano jaje

Četvrtak

Doručak: palenta sa sirom bez laktoze

Užina: jagode

Ručak: juneće meso, pirinač i grilovani patlidžan

Užina: banana

Večera: salata sa piletinom i rukolom

Petak

Doručak: ovsena kaša sa jagodama i lanenim semenkama

Užina: mandarina

Ručak: riba sa krompirom i tikvicama

Užina: bademi

Večera: kajgana sa spanaćem