MALO OGOVARANJA NIKOM NE ŠKODI: Četiri razloga zbog kojih je tračarenje dobro za psihu

DA bi se sačuvalo zdravlje najčešće se kao ključno ističe pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, izbegavanje loših navika i kontrola telesne težine.

Foto Shutterstock

Međutim, za očuvanje zdravlje bitno je ne samo očuvanje zdravog organizma već i psihe. Mentalno zdravlje je podjednako bitan faktor da bi se doživela dugovečnost. Iako postoji puno veština koje mogu da unaprede mentalni sklop čoveka, činjenica je da najveći broj kao pozitivan nervni stimulus, možda ne i namerno, koristi - tračarenje.

Tračarenje ili ogovaranje obično budi negativne konotacije, ali samo u slučajevima kada povređuje ogovaranu osobu, uzrokuju klevetu i širenje laži. Oni koji u tračarenju traže socijalnu interakciju, razmenu mišljenja i iskustava obično ne greše, jer ovaj vid razgovora u "četiri oka" može da doprinese da se osećate bolje.

Ovo su dobre strane tračarenja:

Umanjuje značaj vlastitog problema

Tračarenjem, odnosno prenošenjem tuđih iskustava, može da se nauči nešto novo. Slušajući tuđe sudbine, shvata se stvarna veličina vlastitih problema i tako umanjuje briga. Osim toga, znajući za loša iskustva koja su drugi imali, mogu da se izbegnu slične situacije i prođe mnogo bolje.

Foto Shutterstock

Povećava lučenje progesterona

Uzorak od 160 žena u jednoj studiji pokazao je da ogovaranje podstiče proizvodnju progesterona i osećaj bliskosti ili povezanosti sa osobom sa kojom tračarimo. Kod žena koje u istoj studiji nisu tračarile, zabeleženo je opadanje nivoa progesterona. Ovaj hormon je ključan za smanjivanje nivoa napetosti i stresa.

Podstiče mentalne aktivnosti

Razgovori o tračevima često uključuju analizu socijalnih interakcija i ponašanja, što može stimulisati mozak i podstaći kognitivnu aktivnost. Ovaj oblik mentalne stimulacije može doprineti boljoj koncentraciji i analitičkom razmišljanju. Ovo je pogotovo važno za starije ljude, jer ako uspeju da održe znatiželju da se pomalo bave drugim ljudima i događajima mogu da odlože eventualnu pojavu demencije.

Foto Shutterstock

Smeh kao lek

Kada je o tračarenju reč, njegovo najbitnije dejstvo je da pobudi interesovanje, a naročito smeh. Naravno, isključujući podsmeh. Odavno je izrečena fraza da je "smeh kao lek", jer on oslobađa hormone sreće koji imaju umirujući efekat. Uz to, smeh oslobađa napetosti u mišićima, a s obzirom na to da istovremeno povećava nivo hormona endorfina u krvi, može i da ublaži bol.