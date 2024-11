GASOVI I NADUTOST I ZBOG MANJKA VITAMINA: Ovo su razlozi zbog kojih možete da imate gastrointestinalne tegobe

UKOLIKO često osećate nelagodu i bol u različitim delovima trbuha, uzrok može da bude prevelika količina gasova.

U medicini ova pojava naziva se meteorizam ili flatulencija. Simptomi ovog stanja su često izbacivanje gasova, kao i podrigivanje. Moguća je i pojava nadutosti stomaka, ali nije nužna.

Gasovi u stomačnoj šupljini nastaju kao posledica progutanog vazduha, ali i kao produkt varenja hrane. Shodno tome glavni uzrok koji dovodi do gomilanja gasova unutar stomačne duplje su slabo žvakanje hrane i prebrzo gutanje, ali i neadekvatna ishrana, kao i unošenje namirnica koje izazivaju gasove - gazirani sokovi, slatkiši, žvakaće gume, mahunarke, kupus, brokoli, krastavac, odnosno povrće koje sadrži ugljeni hidrat melitrozu. Uzrok bi trebalo potražiti i u intoleranciji na određenu hranu, alergijama, stresu, fizičkoj neaktivnosti i pušenju.

S obzirom na to da puštanje vetrova i podrigivanje izaziva osećaj stida i neprijatnosti, mnogi trpe ovo stanje i ne traže pomoć. Da bi ocenili da li imate previše gasova ili preterano podrigujete, gastroenterolozi upućuju da prosečna odrasla osoba tokom svakog dana proizvede od pola do litar i po gasa, što za rezultat ima ispuštanje vetrova od 14 do 23 puta dnevno. Takođe, potpuno normalna pojava jeste povremeno podrigivanje nakon obroka.

Ukoliko vam se čini da proizvodite više gasova od toga što je normalno, uzrok bi mogao da bude i u ovim stanjima:

Sindrom propustljivih creva

Svačija creva su propusna, ali ta propustljivost može da varira. Kod osoba koje imaju sindrom propustljivih creva, što je čest problem, sluzokoža creva postane previše propustljiva, odnosno, spojevi ćelija u zidovima creva su oslabili i stvara se dovoljno prostora da bakterije i toksini imaju slobodan prolaz u krvotok. Jedan od simptoma ovog stanja je i pojava veće količine gasova.

Usporen rad creva

Kada se creva prazne manje od tri puta nedeljno, smatra se da je usporen rad creva odnosno da postoji problem sa lenjim crevima. Do ovog poremećaja dolazi kada nervi koji se nalaze u zidovima creva i koji bi trebalo da pokreću creva kako bi izbacili sadržaj napolje jednostavno se ne pokreću dovoljno i sadržaj ostaje u crevima duže nego što je normalno. Posledica lenjih creva su upravo gasovi.

Nervozna creva

Nervozna creva, mukozni kolitis, spastični kolon, spastički kolitis, IBS neki su od naziva pod kojima je poznat sindrom iritabilnog kolona. Ovaj sindrom može da uzrokuje pojavu jakog i tupog bola, kao i stvaranje veće količine gasova. Uglavnom ga uzrokuje stres, a ono što je važno jeste da ne nanosi nikakvu konkretnu štetu organizmu.

Nedostatak vitamina D

Prema brojnim medicinskim istraživanjima nedostatak vitamina D može da bude uzrok brojnih gastrointestinalnih tegoba, uključujući i stvaranje velike količine gasova u crevima. Uloga vitamina D u radu creva je u tome da su njegovi receptori smešteni duž debelog creva i pomažu regulaciji upale u njima.

Nedostatak vitamina B12

Vitamin B12, poznat i pod nazivom kobalamin, pripada grupi vitamina koje ljudski organizam ne može sam da stvara. Biljke ne sadrže vitamin B12, pa je primarni izvor ovog vitamina hrana životinjskog porekla. Njegov deficit može, između brojnih drugih tegoba, da uzrokuje i umor, gubljenje daha, dijareju, nervozu, trnjenje ruku i nogu, hematološke promene, gastrointestinalne probleme.