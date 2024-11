VEŽBE I MASAŽA MOGU DA UBLAŽE STANJE: Upozorenje hirurga - Ne zanemarujte bol u vratu, može biti posledica ozbiljnijeg oboljenja

NEMA odrasle osobe koja bar jednom nije osetila bol u vratnom delu kičme i ramenom pojasu.

Foto Shutterstock

Istovremeno, kod većine bol i nelagodnost u ovom delu kičmenog stuba prestaje nakon kratkotrajne masaže. Ipak, problemi sa vratnom kičmom ne bi trebalo da se zanemaruju jer ponekad mogu da budu posledica ozbiljnijeg oboljenja.

U intervjuu za "Novosti" dr Milan Mirković, spinalni hirurg Instituta za ortopediju "Banjica" kaže da vratni deo kičme uzrokuje tegobe jer je on vrlo opterećen, a istovremeno i vrlo pokretan deo kičmenog stuba:

FOTO: Privatna arhiva

- Samim tim konstantno radi pod velikim opterećenjem. Anatomske strukture se zamaraju, potom troše i na kraju menjaju zbog čega ne mogu da obavljaju svoju funkciju. To kod pacijenata dovodi do bolova, trnjenja u rukama i osećaja napetosti.

o Koji su ozbiljniji problemi sa vratnom kičmom, dakle, kada nije reč samo o osećaju napetosti?

- Najčešći problemi su bol, spazam, trnjenje u rukama. Razlozi tegoba mogu da budu različiti. One mogu da potiču od ligamenata, mišića, pršljenova, diskusa, nervnih korenova... Iako su ovi problemi najčešće posledica anatomskih promena na samim strukturama koje se nalaze u vratnoj regiji, nikako ne smemo da zaboravimo da bol može da bude i posledica sistemsih oboljenja. Stanja koja dovode do tegoba su brojna. Diskus hernije i spondiloza sigurno su najčešća, ali nažalost ne i jedina. Daleko ozbiljnija oboljenja poput onkoloških ili neuroloških moramo isključiti pre svega.

o Da li prvi vratni pršljen, takozvani atlas, zaista ima značaj koji mu se pripisuje?

- U spinalnoj hirurgiji mi ne pripisujemo prvom vratnom pršljenu najveći značaj. Naprotiv, prelomi, tumorske promene, hernijacije obično nisu tu. Ipak, on je težak za nas jer prilikom operacija na tom nivou traži izuzetnu opreznost i preciznost zbog komplikacija koje se mogu desiti. Značajan je svakako jer je deo gornje vratne kičme zahvaljujući čijoj mobilnosti pokrećemo glavu u svim pravcima. Da zaključim, vrlo bitna i opterećena anatomska struktura, značajna za celu posturu, ali ne više, već jednako značajna kao i drugi vratni pršljenovi.

Posledice nestručne masaže o DA li masaže mogu da pomognu onima koji često pate od bolova u vratu? - Kao i vežbanje, stručno izvedena masaža, uz stručnog terapeuta može da bude korisna. Sa druge strane svaka nasilna metoda koja preti da povredi nežne strukture vratne kičme nije dobra. Često smo imali prilike da vidimo tragične posledice nestručnog manipulisanja kičmom. Redosled je poznat i ne bi trebalo izmišljati novi: pregled adekvatnog lekara, dijagnostika koja je tražena, ponovni pregled, pa onda terapije uz stručnjaka.

o Šta može da bude uzrok bola pršljenova na dodir, što se najčešće događa upravo sa vratnim pršljenovima?

- Bol na dodir bi trebalo shvatiti ozbiljno. Kada boli konstantno jedno mesto, prvo moramo isključiti promene u samom pršljenu. Kada smo sigurni da nije u pitanju neka promena koja može da bude opasna, onda se pristupa obezboljavanju. U današnje vreme kada su dijagnostičke metode moguće i dostupne vrlo je bitno ne preduzimati invazivne korake bez prethodnih adekvatnih snimaka vratne kičme. Naravno, češće u pitanju bude bezazlen razlog bola, ali nije retko da bol zahteva ozbiljnije lečenje.

o Koje metode su na raspolaganju za lečenje vratnog dela kičme?

- Neoperativno lečenje je daleko zastupljenije. Uvek savetujemo pacijente da je operacija opcija tek kada se potpuno iscrpe sve druge mogućnosti. U neoperativno lečenje ubrajaju se fizikalne procedure, adekvatne vežbe, infiltracije lekova u vratnu regiju isključivo pod vizuelizacijom C Look aparatom, a nikako napamet i otprilike. Kada dođe do hirurgije najviše je zastupljena minimalno invazivna, mikroskopska hirurgija. Nove operativne tehnike i nove vrste implantata značajno su unapredile i učestale ovu hirurgiju i pretpostavljam da će to i ubuduće biti trend.

Foto Shutterstock

o Šta je najčešći uzrok operativnog lečenja vratne regije?

- Na Institutu za ortopediju "Banjica" i dalje najveći deo operacija čine operacije trauma i tumora vrata jer povrede i promene ovog segmenta predstavljaju prvi red hitnosti i vrlo često ugrožavaju život pacijenta.

o Koliko mogu da budu efikasne vežbe za vrat?

- Vežbe su elementarna stvar. One su bitne iz razloga što ne dozvoljavaju strukturama da atrofiraju, da se opuste i "zaborave" svoju ulogu. Ništa nije važno kao adekvatna vežba. A, da bi vežbanje bilo korisno mora ga pokazati stručna osoba.