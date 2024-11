ČUVAJTE SE UPALE PLUĆA, MOŽE DA BUDE FATALNA: Upozorenje lekara - Akutne respiratorne infekcije među najčešćim i najsmrtonosnijim

Tokom prošle sezone respiratornih infekcija u Srbiji zbog upale pluća na bolničko lečenje je primljeno više od 15.000 pacijenata.

Foto: Shutterstock

U isto vreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti registrovano je 28.306 prvih poseta pacijenata kod kojih pneumonija postavljena kao dijagnoza, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut".

Akutne respiratorne infekcije ubrajaju se među najčešće i najsmrtonosnije infekcije savremenog čoveka. Podatak Svetske zdravstvene organizacije iz 2021. godine ukazuje na to da su na svetskom nivou infekcije donjeg respiratornog trakta na petom mestu po smrtnosti, sa više od 2,5 miliona žrtava.

Odrasle osobe su u povećanom riziku od respiratornih infekcija, od njih prosečno osobe starije od 65 godine obole tri do pet puta godišnje, dok deca mnogo češće. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut" tokom prošle godine od bolesti sistema za disanje (upala pluća, astma hronična opstruktivna bolest pluća, tuberkuloza, hronični bronhitis..) umrlo je više od 5.700 osoba.

Prema podacima UNICEF, upala pluća odnosi više dečjih života od bilo koje druge zarazne bolesti, na svake 39 sekunde jedno dete umre. Kao i većina infektivnih oboljenja i pneumonija uzrokovana bakterijom pneumokok se karakteriše prisustvom nespecifičnih i specifičnih simptoma. Najučestaliji simptomi: groznica, gubitak apetita, umor, mučnina, povraćanje, bol u prsima, dijareja, znojenje, drhtavica, kratak dah, bolovi u mišićima i zglobovima, glavobolja.

- Upala pluća je u načelu bolest koja se lako leči, ali u pet do 10 odsto slučajeva pneumonija može da bude praćena teškim komplikacijama. Najčešći uzročnik bakterijskih infekcija je bakterija pneumokok, jedna od najvećih "ubica" na svetu. Međutim, danas se pneumokokna bolest može prevenirati vakcinacijom i to je važna stvar. Vakcina je u Srbiji uvedena još 2017. godine u kalendar obaveznih vakcinacija za decu, a na teret zdravstvenog osiguranja ona je dostupna i za odrasle osobe starije od 65 godina, kao i za hronične pacijente koji su u visokom riziku. Upala pluća se javlja u svim starosnim dobima, a posebno kod osoba sa različitim hroničnim bolestima i oštećenjima imunog sistema. Tu se pre svega misli na one koji nemaju slezinu, HIV pozitivne osobe, transplantirane, kao i oboleli od malignih bolesti. Za ovu kategoriju bolesnika vakcina je takođe besplatna. Svi ovi pacijenti su u velikom riziku da teško obole od pneumokokne bolesti, a posledice mogu biti ozbiljne, poput sepse i meningitisa. Zato je važno da se govori o prevenciji u vidu imunizacije. U svetu, gde je vakcinacija protiv pneumokoka uvedena i primenjuje se duže nego kod nas, za 70 odsto je registrovano manje bakterijskih upala pluća - objašnjava Ass. dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju, UKC Srbije.

Danas, kada se svuda u svetu obeležava Svetski dan borbe protiv upale pluća, Forum pacijenata Srbije želi da podiže svest i ukaže da važnost očuvanja respiratornog zdravlja. Pneumonija ili narodski rečeno upala pluća, može biti blaga, ali i opasna po život. Loš kvalitet vazduha, pogrešne životne navike, pušenje, dugotrajan boravak u zatvorenom prostoru, oslabljen imunitet, virusne i bakterijske infekcije, sve to može da naruši zdravlje pluća.

- Forum pacijenata Srbije dugi niz godina obučava i edukuje predstavnike pojedinačnih udruženja pacijenata i kroz komunikaciju sa njima dolazimo do podatka da visokorizične grupe nisu upoznate sa činjenicom da se komplikacije mogu prevenirati vakcinom koja je dostupna o trošku osiguranja za starije i hronične pacijente koji su u visokom riziku. Budući da je vakcina besplatna, a nije obavezna za njih, koristimo priliku da još jednom apelujemo na pacijente da se konsultuju sa lekarima, slušaju preporuke stručnjaka i zaštite se. Od posebne je važnosti da se stariji ljudi vakcinišu, jer pneumokokna bolest nema sezonu, mogu je dobiti dok čuvaju unuke. Mlađe osobe mogu lakše da prebrode upalu pluća, ali za rizičnu populaciju ishodi mogu biti dramatično ozbiljniji - zaključuje Ana Keler, predsednica Foruma pacijenata Srbije.