FEMISAN INOSITOL - Spas kod policističnih jajnika

Živimo u vreme najvećeg zagađenja u ljudskoj istoriji, a zagađivači, naročito oni koji dolaze iz plastike, hemikalija i kozmetike, najviše pogađaju žene jer direktno utiču na rad hormona.

Jedna od pošasti današnjeg doba koja sve više pogađa žene tokom reproduktivnog perioda, uključujući i devojčice već od prve menstruacije, je sindrom policističnih jajnika. Karakteriše ga stvaranje sitnih cista na jajnicima koje remete njihovu sposobnost da normalno luče hormone. To za posledicu ima pad ženskih polnih hormona i porast androgena – muških polnih hormona.

Simptomi sindroma policističnih jajnika, poznatog i po skraćenici PCOS, uključuju izostanak menstrualnog ciklusa i ovulacije, i samim tim otežano začeće i neplodnost. Ali kako se radi o poremećaju koji nastaje na endokrinom nivou, on utiče na čitav organizam, pa osoba sa PCOS često pati i od hormonskih akni, opadanja kose (alopecije), pojačane maljavosti, nekontrolisanog gojenja i pojačanog apetita. Sve su to simptomi koji narušavaju ženstvenost i samim tim ruše samopouzdanje, što može dovesti i do nekog oblika anksioznosti.

Ovaj problem je često udružen sa insulinskom rezistencijom, što dovodi do dodatnih zdravstvenih problema, uključujući povećan rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Iako ne postoji konkretan lek za sindrom policističnih jajnika, nauka je nedavno došla do senzacionalnog otkrića: inozitol, ugljeni hidrat koji je inače normalno prisutan u našem organizmu, može biti od pomoći kada je PCOS u pitanju. Kod žena s ovim poremećajem on je inače u deficitu, a njegovom suplementacijom utiče se direktno na rad jajnika, normalno lučenje hormona, ali i normalizaciju insulina i lipida. Inozitol doprinosi normalnim funkcijama jajnika, hormonskom balansu, redovnom ciklusu i ovulaciji i normalnoj plodnosti. Međutim, kao i sam PCOS, i on ima mnogo širi domet: vrlo je efikasan u stabilizaciji insulina pa predstavlja idealnu i prirodnu preventivu insulinske rezistencije, dijabetesa tipa 2 i povišenih lipida u krvi.

Ekstrakt virka i zlatne make su naučno dokazani borci protiv sindroma policističnih jajnika i doprinose hormonskom balansu kod žena.

