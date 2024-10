RIZNICA ZDRAVLJA: Kuvan, ili pečen - Kesten dobar za imunitet i pritisak

BEZ obzira na to da li volite kuvan ili pečen, domaći kesten je prava jesenja riznica zdravlja.

Foto Shutterstock

U njegove zdravstvene dobrobiti uračunava se to da je bogat vlaknima, što poboljšava varenje i metabolizam uopšte, bogat je složenim ugljenim hidratima i obezbeđuje sitost, sadrži i velike količine vitamina C što jača imunitet, kao i kalijum koji je važan za regulaciju krvnog pritiska.

Samo 10 pečenih kestena zadovoljava 17 odsto dnevno preporučene količine od 25 do 30 grama vlakana zahvaljujući kojima možete da normalizujete loše varenje i nivo šećera i insulina u krvi. Vlakna iz kestena doprinose i snižavanju nivoa LDL (lošeg) holesterola i održavanju optimalne težine, što je posebno važno osobama koje moraju da vode računa o svakoj unetoj kaloriji.

Ukoliko želite da oslabite dijeta koja uključuje i kesten je pravi izbor, jer on obiluje složenim šećerima koji duže vreme obezbeđuju sitost.

Za razliku od svih drugih orašastih plodova, kesten sadrži vitamin C koji je najpoznatiji po jačanju imunološkog sistema. Međutim, on je dragocen i za zdravlje krvnih sudova, jačanje hrskavice, mišica i kolagena u celom telu. Kao antioksidant vitamin C, takođe, štiti ćelije od štetnih dejstva slobodnih radikala i pomaže u apsorpciji i skladištenju gvožđa.

Napravite brašno HLEB od brašna od kestena je idealan za dijabetičare i sve one kojima ne prija beli hleb. Ispecite kesten u rerni, zatim ga očistite od ljuske. Pečene plodove ponovo isušite u rerni nekoliko sati na veoma niskoj temperaturi. Znaćete da je sušenje gotovo kada kesten postane toliko tvrd, da ne možete rukom da ga prepolovite. Za kraj, sameljite brašno koristeći mlin za kafu ili začine, eventualno blender. Kestenovo brašno se na hladnom može čuvati do šest meseci.

Pečeni kesten sadrži veoma malo natrijuma, ali zato obiluje kalijumom, pa se smatra korisnim za osobe za hipertenzijom. Tome doprinosi činjenica da ima izraženo diuretičko dejstvo i da doprinosi izbacivanju tečnosti kod osoba koje pate od zadržavanje vode u organizmu.

Kuvani kesten se lakše vari od pečenog, ali sadrži samo malo manje kalorija. U 100 grama kuvanog kestena ima 120 kalorija, a u istoj količini pečenog 190 kalorija.