NIKAKO NA PRAZAN ŽELUDAC: Savet nutricioniste - Voće jedite pre prodne, najkasnije do podneva

OBILjE voća tokom leta ne znači da bi ga trebalo jesti u neograničenim količinama, a pogotovo ne na prazan želudac.

Foto Shutterstock

Nutricionistkinja Maja Astaloš kaže da ona smatra da voće može da se jede u prepodnevnim časovima najkasnije do podneva, ali ne na prazan stomak:

- Razmak između doručka i voćne užine trebalo bi da bude najmanje dva do tri sata. Razlog tome je što voće sadrži proste šećere koji direktno dolaze u krvotok i trenutno daju energiju koja je najpotrebnija u prepodnevnim časovima. Voće uzeto u popodnevnim ili večernjim časovima ima za posledicu pretvaranje prostih šećera u masti, jer organizam ne može da ih iskoristi, ukoliko ne postoji potreba za potrošnjom velike količine energije u tom periodu. Ovo je posebno bitno kod osoba koje imaju problem sa viškom kilograma, kao i kod dijabetičara.

Omiljena voćna poslastica u vidu voćne salate po mišljenju naše sagovornice, takođe nije dobar izbor.

- Kombinovanje voća u jednom obroku nema značaja - kaže nam. - Svako voće ima svoje specifične benefite tako da kombinovanjem različitih vrsta unosi se raznolika količina hranljivih materija.

Foto: Shutterstock

Kada je o količini voća reč sve zavisi od pola, godina života, kao i kolika je potrebna količina energije organizmu tokom dana.

- Ono što je bitno jeste da isto pravilo koje važi i za količinu ostale hrane odnosi se i na voćnu užinu - kaže Maja Astaloš. - Potrebno je da se unosi raznovrsna hrana, ali bez preterivanja.

Za one koji koriste suvo voće, preporuka je da to bude do 30 g dnevno, jer koncentracija šećera u njemu je mnogo veća nego u voću u prirodnom obliku.