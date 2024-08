ZDRAVLJE IZ TANJIRA: Psilijum ljuspice za dobro varenje

KAKO sve više ljudi vodi računa o zdravoj ishrani, a termin superhrana se već odavno odomaćio i kod nas, tako nailazimo na sve više različitih, nama nepoznatih, proizvoda koji su dobri za naše zdravlje.

Foto Shutterstock

Jedan od njih su psilijum ljuspice, koje privlače kupce iz različitih razloga. Žele da brzo smršaju ili da osnaže digestivni sistem, da poboljšaju probavu, izleče akutno stanje zatvora ili dijareje, regulišu nivo šećera u krvi ili, pak, samo da dodaju jednu zdravu stavku svom jelovniku. Jer ove malene ljuspice zaslužne su za sve to, a i za još mnogo toga.

U ajurvedi, tradicionalnoj indijskoj medicini, psilijum se koristi već dugo, znan kao prah isabgol. Popularnost u Americi stiče 1934. godine, kad je bio osnovni sastojak metamucila, suplementa za podršku digestivnom sistemu. U današnje vreme poznat je širom sveta kao dodatak ishrani. Seme psilijuma potiče iz plantago ovata, jedne vrste žbunaste biljke bokvice koja se najčešće uzgaja u Indiji i Pakistanu. Kada se samelje dobiju se ljuspice koje deluju blago laksativno, omekšavaju stolicu, vezuju za sebe vodu, regulišu probavu i poboljšavaju crevnu floru.

PRIMENA U NEZI Osim što neguju iznutra, psilijum ljuspice neguju i spolja – mogu se upotrebljavati prilikom pripreme maski za lice. Zbog svoje teksture proizvode efekat blagog pilinga, a i vezivno su sredstvo za ostale sastojke. Donosimo vam recept za masku sa kurkumom, od koje će vam koža lica postati mekša i jedrija: Dobro pomešajte po 2 kašičice psilijuma, meda i arganovog ulja, kap eteričnog ulja kurkume i kašičica limunovog soka, pa tako dobijenu masku nanesite na lice i ostavite da deluje 15-20 minuta. Nakon toga lice obilno isperite mlakom vodom. Postupak možete ponavljati jednom nedeljno, da biste održali mekoću i sjaj lica.

Zanimljivo je da mogu da apsorbuju 40 puta veću količinu vode od svoje težine, zbog čega nabubre u crevima i olakšavaju pražnjenje, ali, s druge strane, u slučaju proliva one ga na isti način, vezivanjem viška vode za sebe, zaustavljaju. Produžavaju osećaj sitosti i smanjuju apetit, što posredno dovode do mršavljenja. Ove malene ljuspe obiluju rastvorljivim i nerastvorljivim probiotičkim vlaknima (100 g psilijuma sadrži čak 77,8 g vlakana) koja, između ostalog, pomažu i u snižavanju holesterola.

Takođe, upravo visok sadržaj vlakana u ishrani smanjuje mogućnost pojave srčanih oboljenja, a dokazano je i da psilijum ljuspice pomažu kod hipertenzije, kao i kod smanjenja nivoa triglicerida u krvi. Bogate su natrijumom, kalijumom, kalcijumom i gvožđem, a ne sadrže gluten, zbog čega ih mogu upotrebljavati i oni koji su intolerantni na njega.

Kako se koriste?

Na različite načine. Možete da potopite jednu ili dve kašičice ljuspica u 200 ml vode, čaja, soka, jogurta ili smutija, sačekate 10 minuta, popijete i odmah nakon toga unesete u organizam još šolju-dve tečnosti. Takođe, možete ih dodati i svim vrstama kaša, od ovsenih do ječmenih, i to od jedne do tri kašičice po porciji.

Preporučena dnevna doza, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, je, kod zdravih osoba, 27 - 40 grama, a savetuje se da se na početku uzima manja količina, koju ćete vremenom povećavati, po potrebi.