SAD NOROVIRUSI OBARAJU U KREVET: Ovo su simptomi

BOLOVI i grčevi u stomaku, mučnina, povraćanje, dijareja, povišena telesena temperatura, gubitak apetita, kao i osećaj slabosti i malaksalosti - simptomi su stomačnog virusa koji je mnoge ovih dana oborio u krevet.

Doktor Miloš Tomić, iz Doma zdravlja "Vladimir Godić" u Varvarinu, kaže da ove simptome, prema svetskim istraživanjaima, kod više od polovine inficiranih, uzrokuju norovirusi:

- Karakteristike ovih virusa uključuju otpornost, što im omogućava da opstanu na temperaturi do 60 stepeni, kao i da prežive u kiselom želudačnom okruženju i odatle se šire u donje delove digestivnog trakta gde se najintenzivnije razmnožavaju. Put prenosa je feko-oralni, dakle usled nepravilno opranih ruku. Dan do tri nakon kontakta sa ovim virusima dolazi do ispoljavanja tegoba.

Naš sagovornik objašnjava da se usled virusne infekcije javlja upala sluznice želuca i tankog creva:

- Lečenje crevne viroze uglavnom se svodi na rehidrataciju, jer se velike količine tečnosti i elektrolita, naročito kalijuma, gube putem povraćanja i prolivastih stolica. Pijenje tečnosti u velikim količinama može izazvati pojačano povraćanje, pa je na početku bolesti najbolje uzimati po malo, gutljaj vode svakih deset minuta. Kako se mučnina i grčevi smanjuju, trebalo bi povećavati količinu tečnosti sa većim razmacima. Takođe, treba voditi računa o ishrani i izbegavati masnu, prženu i začinjenu hranu, a prednost dati kuvanoj hrani poput pirinča, šargarepe, bistre supe i barenog belog mesa.

Doktor Tomić naglašava da značajnu ulogu u lečenju mogu da imaju i probiotici, ali ne i druga farmakološka sredstva:

- Lekove koji "blokiraju" povraćanje i proliv treba izbegavati, jer virus mora da napusti digestivni trakt. Upotrebom ovih sredstava dolazi do remećenja odbrambene sposobnosti, što omogućava virusu da se zadrži u telu.

Kada je telesne temperatura izrazito visoka i ukoliko prolivaste stolice i povraćanje traju duže od tri dana neophodna je pomoć lekara.

- Ako u povraćajnom sadržaju ili stolici postoji vidljiva krv, ili ako postoje znaci dehidratacije, kao što su suva usta, pojačana žeđ, taman urin, niske vrednosti krvnog pritiska, smanjen elasticitet kože, takođe je bitno što pre potražiti stručnu pomoć - kaže dr Tomić.

Pojačajte higijenu U VEĆINI slučajva infekciju nekim od stomačnih virusa moguće je izbeći. - S obzirom na to da je ovo vrlo zarazna bolest, neophodno je pravilno i često prati ruke, naročito nakon nužde, dezinfikovati površine koje koristi obolela osoba i pridržavati se higijenskih mera prilikom pripreme hrane, naročito one koja se termički ne obrađuje, poput salata od voća i povrća - napominje dr Miloš Tomić.