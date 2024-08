OPET NAS OČEKUJU VISOKE TEMPERATURE: Stiže nam tropski talas - Evo šta da uradite u slučaju toplotnog udara

OPASAN je po život, a najviše ugrožava bebe i malu decu, slabije pokretljive osobe kao i one koji pate od demencije, jer teže postaju svesni da su mu izloženi.

Foto Shutterstock

Toplotni udar je stanje opasno po život, a spoljne temperature su već izvesno vreme gotovo idealne za njegov razvoj kod nas. Zato je veoma važno da znamo kako da prepoznamo simptome kod sebe, ali i na koji način možemo pomoći drugome, koga je zadesio.

Ukoliko osetite nagli gubitak svesti, pospanost, vrtoglavicu, glavobolju, nagon za povraćanjem, dijareju, pad krvnog pritiska, ponekad čak i grčeve, a svesni ste da ste već neko vreme izloženi visokim spoljnim temperaturama, može biti da vam ubrzo preti toplotni udar.

Do njegovog razvoja dolazi u roku od jednog do šest sati, a za samo 24 časa može dovesti do smrtnog ishoda, ukoliko se ništa ne preduzme. Zato, već prilikom uočavanja prvih simptoma pozovite hitnu pomoć a, ako je neko drugi ugrožen, prebacite ga u hladovinu, skinite mu višak odeće i rashladite ga vodom.

Takođe, dajte mu da pije što više vode i postavite ga da leži na boku dok ne dođe lekarska pomoć.