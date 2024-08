DIŽU PRITISAK I PODSTIČU UPALE: Upozorenje stručnjaka - Toksične veze utiču na zdravlje

OSIM što nas psihički iscrpljuju, toksične veze i te kako utiču i na druge aspekte zdravlja, što su potvrdila i mnogobrojna istraživanja.

Foto Shutterstock

Tako rezultati studije sprovedene na Univerzitetu u Mičigenu pokazuju da toksične veze mogu doprineti povećanju krvnog pritiska i dovesti do dugoročne, hronične bolesti. Dakle, ako ste ikada okrivili svog partnera da vam diže pritisak, ova studija bi mogla vašoj optužbi da da na težini.

U okviru istraživanja posmatrano je kako stres u lošem braku može da utiče na supružnike tokom vremena. Proveravali su da li se krvni pritisak partnera povećao kada su osećali da su pod stresom i kakav je bio kada su videli da je njihov supružnik pod stresom. Pored toga, istraživači su želeli da vide da li postoje razlike u tim pojavama između muževa i žena.

Otkrili su da su muški učesnici studije bili teže pogođeni stresom koji su doživeli njihovi partneri. Istraživači su primetili da je porast krvnog pritiska bio veći i češći kako je količina negativnosti u vezi rasla. Značajno povećanje krvnog pritiska bilo je najočiglednije kada su parovi bili u međusobnoj interakciji.

Osim na krvni pritisak, emotivni odnosi utiču i na dugovečnost partnera. Ako su skladni, poboljšavaju šanse da živite duže i to zato što mogu da umanje ili potpuno uklone pojavu nekih činilaca koji generalno uzrokuju prerano starenje, kao što su stres i nezdrava ishrana. Tenzije i sukobi u toksičnoj vezi mogu da drže telo u stalnom stanju „bega ili borbe“, zbog čega ono nepravilno funkcioniše. Hronične epizode ovakvih stanja na kraju dovode čak i do porasta nivoa upale celokupnog organizma, što vremenom dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Rezultati istraživanja Univerziteta Harvard pokazuju da stres značajno menja imuni sistem i podstiče upale. Tako sukobi, pretnje, izolacije i odbacivanja dovode do povišenih nivoa proinflamatornih proteinskih markera. Takođe, ispitana je i studija u kojoj je od parova traženo da se uključe u interakcije socijalne podrške i neprijateljske bračne interakcije. Parovi koji su imali visok nivo neprijateljstva u odnosu pokazali su najveći porast upale u organizmu. Međutim, ona je bila slabija tokom interakcija socijalne podrške.