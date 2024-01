NI KARCINOM U TRUDNOĆI NIJE PREPREKA ZA POTOMSTVO: Prof. dr Katarina Stefanović o onkološkim oboljenjima, lečenju, zdravom potomstvu

SVE češće se i mlade osobe pre nego se ostvare kao roditelji suoče sa dijagnozom raka.

freepik.com

Ipak, zahvaljujući savremenoj medicini i terapiji veliki broj njih uspeva da dobije bitku protiv karcinoma, a istovremeno sačuva reproduktivni potencijal i tako na svet donesu zdravo dete.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Katarina Stefanović, ginekolog-akušer Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) kaže da je Klinika "Višegradska" nacionalni referentni centar za očuvanje fertiliteta i onkofertilitet, i da se tu upućiju pacijenti ne samo iz Srbije, već i iz regiona. Nakon prolaska kroz savetovališta za onkofertilitet, oni se prikazuju konzilijumu, a zatim se upućuju na jedno od specijalizovanih odeljenja koja se bave očuvanjem plodnosti. Do sada je na ovaj način lečeno više od 900 pacijenata.

* Od kojih karcinoma obolevaju mladi ljudi?

- Najčešći karcinomi kod žena mlađih od 40 godina, u Srbiji su na dojci, grliću materice, jajnicima, melanom, rak debelog creva, leukemija... Kada govorimo o muškaracima tih godina, najčešći su karcinomi testisa, leukemija, melanom, kancer debelog creva, Non-Hočkinov limfom, Hočkinov limfom. Ohrabrujući podaci su da je od 2008. do 2014. čak 85 odsto žena mlađih od 45 godina sa dijagnozom karcinoma preživelo, a globalno, stopa izlečenja dečjeg karcinoma dostigla je 75 procenata.

FOTO: Privatna arhiva Prof.dr Katarina Stefanović

* Da li u toku trudnoće može da se oboli od raka?

- Nažalost, da. U Evropi se svake godine novodijagnostikuje maligna bolest u trudnoći kod 2.500 do 5.000 trudnica. Na osnovu registra na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKCS u periodu od 2001. do 2022. godine registrovano je 87 trudnica sa karcinom u trudnoći. Najčešće su to karcinom dojke i karcinom grlića materice, a potom limfomi i melanomi.

* Poznato je da primena hirurgije, hemioterapije, zračenja i ostalih tretmana u terapiji raka može negativno da utiče na zdrave organe, samim tim i na reproduktivno zdravlje. Kako uspevAte da sačuvate potencijal za rađanje kod ovih pacijenata?

- Kroz individualizovan i multidisciplinarni pristup bavimo se svakim pacijentom. Konzilijum donosi odluku o vrsti očuvanja plodnosti, kao i zamrzavanju reproduktivnih ćelija uz kontrolisanu ovarijalnu stimulaciju. Zato je najbitnije rano upućivanje u naš Centar za očuvanje fertiliteta i onkofertilitet pre hirurgije ili započinjanja bilo kakvog lečenja.

Trend rasta * Raste broj obolelih od raka, da li se to odnosi i na mlade ljude? - Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) procenjuje se da će do 2030. godine, godišnje 1,4 milion žena reproduktivne starosti imati dijagnozu karcinoma. Takođe, sve je veći broj trudnih pacijentkinja kojima se u trudnoći otkrije maligna bolest.

* Da li žene koje zatrudne posle izlečenja od karcinoma imaju normalne trudnoće?

- Ne smatra se da trudnoća nakon tretmana kancera nosi povišen rizik od povratka bolesti. Trenutno je preporuka za odlaganje trudnoće do postizanja faze remisije, koja u zavisnosti od tipa i lokalizacije karcinoma varira, pa tako kod karcinoma dojke čeka najmanje dve godine nakon dijagnoze i terapije, jer je upravo tada i rizik za potencijalni povratak bolesti najveći. Po ostvarivanju trudnoće neophodno je da svaka pacijentkinja bude multidisciplinarno praćena od strane specijaliste perinatologije, kao i onkologa.

* Koliko su žene koje su obolele od raka upoznate sa činjenicom da to ne znači da ne mogu da se ostvare kao majke?

- U vreme dijagnoze kancera, smatra se da svaka druga žena ima pravu informaciju u pogledu očuvanja plodnosti i mogućnostima koje postoje. Pacijetkinje moraju biti informisane o negativnim efektima samog maligniteta, kao i modalitetima lečenja, njihovim uticajem na budući fertilitet, kao i koje su opcije očuvanja plodnosti i buduće trudnoće, u svakom pojedinačnom slučaju, odmah nakon dijagnoze i pre donošenja odluke o očuvanju plodnosti.