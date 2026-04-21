Ovo je osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici: Oglasila se crnogorska policija (VIDEO)

- Naši službenici u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici - Vehida Murića (25) - navode iz policije.

Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje, saopšteno je iz policije.

Građani su zamoljeni da ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122 i da koliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni.

Uprava policije CG

Policija je medijima dostavila, radi objave, fotografije osumnjičenog lica koje su preuzete iz javno dostupnih otvorenih izvora, u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja.