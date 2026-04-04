ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat
Aktivni policijski službenik u Herceg Novom V.J. (42) inače iz Nikšića, uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo. Lišen je slobode i njegov brat A.J. (36), zbog sumnje da mu je pomagao. Njih su slobode lišili službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji sa policijom Pljevalja i Herceg Novog, uz podršku Odeljenja za borbu protiv korupcije i ekonomskog kriminala.
U saopštenju Uprave policije se navodi, da je V.J. u julu 2024. godine dao 50 hiljada evra na kamatu od šest odsto mesečno, a ukoliko dužnik nije mogao da vrati ostatak, zaključio je ugovor o prodaji firme u kojoj je dužnik suvlasnik. Time je pribavio nesrazmernu novčanu korist od oko 160 hiljada evra.
Njegov brat A.J. uhapšen je zbog sumnje da je pomagao u prikupljanju novca koji je dužnik isplaćivao mesečno u iznosu od tri hiljade evra od jula 2024. do maja 2025. godine. Zbog nemogućnosti da vrati ostatak novca V.J. je sa oštećenim zaključio ugovor o prodaju nepokretnosti firme čiji je dužnik bio suvlasnik.
Policija je prilikom pretresa prostorija koje koriste V.J. i A.J. u Herceg Novom i Nikšiću pronašla i oduzela sredstva komunikacije, službenu legitimaciju i pištolj koji je koristio V.J. kao i eksploziv i municiju, koji će biti veštačeni.
Oba lica će biti privedena Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, saopštili su iz Uprave policija, naglašavajući da nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zelenaštva, uključujući istrage protiv službenika za koje postoji sumnja u kršenje zakona. Ističu takođe nultu toleranciju na nezakonito postupanje službenika i naglašavaju da samo čista policija jača poverenje i vladavinu prava.
"SIGURNO SE NEĆE PROSLAVITI" Dritan Abazović o užasnoj situaciji u Crnoj Gori
05. 04. 2026. u 16:45
MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario
04. 04. 2026. u 13:30
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
