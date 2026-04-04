Crna Gora

ZELENAŠENJEM ZARADIO 160.000 EVRA? Uhapšeni policajac iz Herceg Novog i njegov brat

Vitka Vujnović

04. 04. 2026. u 11:33

Aktivni policijski službenik u Herceg Novom V.J. (42) inače iz Nikšića, uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo. Lišen je slobode i njegov brat A.J. (36), zbog sumnje da mu je pomagao. Njih su slobode lišili službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji sa policijom Pljevalja i Herceg Novog, uz podršku Odeljenja za borbu protiv korupcije i ekonomskog kriminala.

Foto: V.V.

U saopštenju Uprave policije se navodi, da je V.J.  u julu 2024. godine dao 50 hiljada evra na kamatu od šest odsto  mesečno, a ukoliko dužnik nije mogao da vrati ostatak, zaključio je ugovor o prodaji firme u kojoj je dužnik suvlasnik. Time je pribavio  nesrazmernu novčanu korist od oko 160 hiljada evra.

Njegov brat A.J.  uhapšen je  zbog sumnje da je pomagao u prikupljanju novca koji je dužnik isplaćivao mesečno u iznosu od tri hiljade evra od jula 2024. do maja 2025. godine. Zbog nemogućnosti da vrati ostatak novca V.J. je sa oštećenim zaključio ugovor o prodaju nepokretnosti firme čiji je dužnik bio suvlasnik.

 Policija je prilikom pretresa prostorija koje koriste V.J. i A.J. u Herceg Novom i Nikšiću pronašla i oduzela sredstva komunikacije, službenu legitimaciju i  pištolj koji je koristio V.J. kao i eksploziv i municiju, koji će biti veštačeni.

Oba lica će biti privedena Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, saopštili su iz Uprave policija, naglašavajući da nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zelenaštva, uključujući istrage protiv službenika za koje postoji sumnja u kršenje zakona. Ističu takođe nultu toleranciju na nezakonito postupanje službenika i naglašavaju da samo čista policija jača poverenje i vladavinu prava.

Drugi pišu

Pročitajte više

MEDOJEVIĆ UPOZORAVA: Crnoj Gori preti grčki scenario
PREDSEDNIK Pokreta za promjene Nebojša Medojević izneo je niz ozbiljnih optužbi na račun premijera Crne Gore Milojka Spajića i aktuelne Vlade, ocenjujući da je politički model na kojem počiva vlast kratkoročan, populistički i potencijalno opasan po javne finansije države.

