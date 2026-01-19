TAJKUNIMA I DO OSAM GODINA ZATVORA: Ministarstvo pravde Crne Gore o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi

MINISTARSTVO pravde Crne Gore objavilo je program javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, kojim je predviđeno da se imovina čija vrednost iznosi najmanje 50.000 evra može oduzimati i pre pravosnažne presude. Predložena rešenja unapređuju efikasnost sistema privremenog i trajnog oduzimanja nezakonito stečene imovine, uz strože sankcije za nezakonito bogaćenje.

Vlada CG

Iz ovog vladinog resora poručuju da se tim krivičnim delom uvode stroge kazne za javne funkcionere koji poseduju imovinu očigledno nesrazmernu svojim zakonitim prihodima.

- Nezakonito bogaćenje iznad 50.000 evra biće kažnjivo zatvorom, dok veće sume mogu doneti i do osam godina zatvora, uz obavezno oduzimanje imovine, uključujući i onu stečenu preko povezanih lica - navodi se u saopštenju.

Pre tri godine nakon oštrih kritika u parlamentu, Vlada Dritana Abazovića povukla je izmenjeni zakon koji je trebalo da omogući oduzimanje imovine stečene kriminalom. Ocenjeno je da su predložene izmene bile pune pravnih manjkavosti i politički motivisane, dok su iz Vlade, koji su se zalagali za njegovo usvajanje, poručili da ne treba gubiti vreme već što pre početi sa primenom zakona. Kritike tok pravnog akta stizale su i iz EU, ali i od organizacija koje se zalažu za zakonsko rešenje, a pre svega Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Akcija za ljudska prava (HRA).

- Deluje mi da je intencija ovog zakona da se stimulišu tajkuni iz prethodnog režima Đukanovićeve DPS i pređu na drugu stranu - da budu tajkuni novog režima - upozoravala je tada, izvršna direktorka MANS-a, Vanja Ćalović.

Poreklo Milovih nektretnina BEZ obzira na aktuelne sudske postupke koje je pokrenuo protiv Agencije za sprečavanje korupcije, bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović će na kraju ipak morati da dokazuje poreklo svoje imovine, uveren je Dejan Milovac (MANS): - Ono što bi trebalo da usledi jeste postupanje tužilaštva, koje je u pojedinim slučajevima i samo saopštilo da je otvorilo određene predmete kada je u pitanju poreklo njegove imovine. Bez obzira na to da li je imovina prijavljena ili nije, tužilaštvo bi konačno trebalo da ispita odakle ona potiče.

U poslednje vreme Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u više slučajeva je naložilo privremeno oduzimanje imovine osumnjičenima za pripadnost kriminalnim organizacijama. Tužilaštvo je na taj način onemogućilo prodaju ili neki drugi vid otuđenja tih nepokretnosti. Najpoznatiji slučaj u kome je od države traženo da nadoknadi štetu zbog propadanja imovine u toku privremene zaplene je kontroverznog biznismena iz Rožaja Safeta Kalića koji je oslobođen za pranje novca. Država je od suda dobila nalog da Kaliću plati 150.000 evra, zbog oštećenja imovina koja je bila privremeno zaplenjena od 2011. do 2016. To se navodi u izveštaju Zaštitnika imovinsko pravnih interesa za 2024. godinu.

Ovih dana Viši sud u Podgorici je doneo odluku da bivši visokopozicionirani službenik Uprave policije Zoran Lazović i bivši glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, koji se terete da su zloupotrebili službeni položaj u korist pripadnika "kavačkog klana", mogu da koriste imovinu čiju blokadu je tražilo SDT, ali ne i da raspolažu njome. Tako je Lazoviću "vraćen" stan u Budvi, a Katniću četiri objekta kod Danilovgrada.



