POMOĆ ZA STARE I BOLESNE U HERCEG NOVOM: Za palijativnu negu i prevoz na terapije 40 hiljada evra

Nova stavka u Nacrtu budžeta Opštine Herceg Novi za 2025. godinu biće izdaci za palijativnu negu i prevoz lica slabijeg materijalnog statusa, a iznose 40 hiljada evra.

Foto: V.V.

Ova vrsta pomoći odavno je potrebna kaže sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić, a konačnu odluku o predlogu daće odbornici na sednici Skupštine krajem decembra.

- Dogovorili smo da zajedno sa partnerima, pre svega Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad i Domom zdravlja realizujemo ovu inicijativu - objašnjava Vesna Samardžić.

Prema njenim rečima prevoz pacijenata odnosiće se na to da obezbedimo vozilo i finansiramo prevoz teških onkoloških bolesnika, koji idu na hemoterapiju, a koji nemaju u porodici ili domaćinstvu vozilo, a nažalost, dosta je njih koji idu autobusima. Njena je ocena da je autobuski prevoz na terapije u Podgoricu za onkološke bolesnike praktično nehuman.

– Želimo da onim lakšim pacijentima, kojima ne treba medicinska podrška, odnosno pratnja, nađemo kombi ili neko veće vozilo, kako bi više njih dnevno moglo da se preveze do Podgorice. To bi sve bilo o trošku Opštine, građani ništa ne bi morali da plaćaju, s tim što će postojati određeni kriterijumi. Nećemo imati mogućnosti, ni resurse ni vozila da vozimo sve kojima je potrebno, ali za početak one koji nemaju vozilo u domaćinstu, nemaju decu ili nekoga ko bi mogao da ih vozi – pojašnjava ona.

Foto: V.V.

Pravo na plaćenu palijativnu negu imaće građani slabijeg imovinskog stanja, jer je u poslednjih nekoliko godina povećan broj teško bolesnih i nepokretnih, koji su sami i ne mogu da vode računa o sebi.

– Ima dosta starih, koji se muče, nemaju nikoga, a nisu za domove. U tom smislu, planirali smo da u saradnji sa Centrom sa socijalni rad, zaposlimo par medicinskih sestara ili negovateljica, koje bi bile na raspolaganju i koje bi, tamo gde je potrebno, odlazile na kućne adrese i pomagale ovim starim ljudima oko održavanja lične higijene – objašnjava Samardžić.

Reč je o pilot projektu, koji će biti realizovan preko Crvenog krsta. Samardžić dodaje da će nažalost, praksa je već pokazala, biti interesovanja, a i ranije je lokalna uprava plaćala određenim licima da pomognu. Servis neće biti licenciran, jer palijativa u Crnoj Gori nije obuhvaćena zakonom.