"CRNE TROJKE" NA VIDELO: Burno u crgorskom parlamentu posle najave "češljanja" političkih smaknuća

UZNEMIRILA se juče u Skupštini Crne Gore opozicija koja sledi ideologiju Mila Đukanovića nakon što je parlamentarni Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio predlog o formiranju parlamentarne istrage i Anketnog odbora radi prikupljanja podataka o "crnim trojkama" koje su obeležile tamni život Montenegra od početka višestranačkog sistema do danas.

Skupština Crne Gore

Predlog su podneli klubovi Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije i grupe građana CIVIS, a parafirali su ga i poslanici Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore. U istrazi će se naći politička motivisana ubistva kao i okolnosti fizičkih napada i prebijanja novinara i drugih slobodnih intelektualaca.

Predsenik Skupštine Andrija Mandić kazao je da dok se "sluge bivšeg režima ne odstrane iz policije ne možemo krenuti napred". Decenijama unazad su, istakao je Mandić, javno i regionalno isplivavali dokazi o umešanosti tadašnjeg režima u Crnoj Gori u ovu "organizovanu kriminalnu aktivnost" zbog koje je život nemalog broja ljudi okončan ubistvom.

- Poslove šverca obavljali su ljudi koji je trebalo da se bore protiv toga. Upravo bivša vlast, odnosno Sedma uprava državne bezbednosti stajala je iza "škaljarskog" i "kavačkog" klana. To nije samonikli kriminal koji je odlučio da oni preotmu državi njenu moć, nego je to sve organizovala nekadašnja služba državne bezbednosti i kada je došlo do promene vlasti nije se pronašao način da se za to odgovara, naveo je Mandić, dodajući da su veoma nezadovoljni postignutim rezultatima, navodeći: - Svi znaju da su Pavla Bulatovića ubili ljudi iz Crne Gore.

Mandić je podsetio da je afera "crne trojke" došla u žižu javnosti još 2013. godine.

Ko je naređivao batine? NIJE nama toliko bitan neki batinaš, koliko onaj koji je stajao iza njega. Evo u Višem sudu traje proces protiv nekadašnjeg šefa Sedme uprave Zorana Lazovića. Pogledajte publiku kad on ulazi na suđenje. Prepoznaćete najveći broj onih koje proziva Brajušković - ruka Vukašina Maraša, kazao je Mandić.

- Znali smo da neko prebija ljude u Crnoj Gori, ali je to došlo u žižu javnosti izjavom bivšeg policajca Brajuška Brajuškovića koji je kao nekadašnji pripadnik SAJ-a kazao da je bio na čelu jedne od Veljovićević crnih trojki koje su za cilj imale prebijanje i zastrašivanje opozicionih političara i novinara.

Predsednik ALEKSANDRA Vuković Kuč iz DPS poručila je da će na čelu anketnog odbora biti neko "iz njihovih redova ili ga neće biti". Ipak, odborom će predsedavati poslanik Ujedinjene Crne Gore dr Vladimir Dobričanin.

On je naveo da sama činjenica da je saslušanje vezano za aferu "crne trojke" vodio nekadašnji zamenik osnovnog državnog tužioca, a kasnije specijalni tužilac Saša Čađenović protiv kog je formiran predmet za protivzakonit uticaj govori mnogo o tome koliko je režim čuvao "monstrume koji su za njega obavljali posao".